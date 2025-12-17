https://ukraina.ru/20251217/1073238127.html

Ирина Алкснис: США и Россия сделали ставку на то, что в ближайшее время Киев и Европа сломаются первыми

Европа и Киев торпедируют договоренности о мире. Россия будет двигать фронт на Запад. А Трамп не будет жестко настаивать на скорейшем завершении войны именно потому, что у него есть время и пространство для маневра, чтобы потянуть эту ситуацию

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ирина АлкснисРанее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы террористической организацией и ввел полную морскую блокаду против этой страны. На этом фоне в западной прессе стала активно муссироваться информация, что США, Европа и режим Зеленского якобы согласовали единый мирный план по Украине, в который включили неприемлемые для России условия. И теперь якобы Вашингтон в случае его невыполнения Москвой пойдет на преследование судов теневого флота России, а также трейдеров, которые содействуют операциям с российскими энергоносителями.- Ирина Викторовна, действительно ли нам следует готовиться к новому этапу политико-экономического давления со всех сторон?- Не думаю. Все-таки у США вполне вменяемые переговорщики, у которых налажен хороший контакт с Россией. Конечно, в администрации Трампа есть силы, заинтересованные в плохом и жестком для нас сценарии. Они явно будут эту линию продавливать и поддерживать в этом европейцев. Но в то же время Трамп твердо решил дистанцироваться от конфликта, переключившись и на внутренние дела США, и на латиноамериканскую проблематику. Поэтому я сомневаюсь, что у Европы и у американских ястребов сработает очередная попытка какими-то образом переломить позицию Трампа. Он стал еще жестче придерживается курса на выход из конфликта и нормализацию отношений с Россией.- В таком случае, как будут развиваться события по Украине в ближайшее время: и в части переговорного процесса, и в части боевых действий?- Мы увидим продолжение нынешней линии.Европа и Киев торпедируют договоренности. Россия будет двигать фронт на Запад. А Трамп не будет жестко настаивать на скорейшем завершении войны именно потому, что у него есть время и пространство для маневра, чтобы потянуть эту ситуацию.Нас это устраивает. Время работает на нас. Трамп тоже может подождать. Украина и Европа еще тоже могут потянуть. Потом возникнет вопрос, кто первый сломается. При этом и мы, и США сделали ставку на то, что первыми сломаются европейцы и украинцы.Европа сейчас экстренно решает, откуда взять деньги, потому что у них денег нет. И у них идет очень серьезная внутренняя грызня по воровству российских активов, когда много стран дистанцируются от этого шага.Повторюсь, все будут тянуть время. Но время работает на Россию и на администрацию Трампа.- А как же приближающиеся выборы в Конгресс?- Такой риск есть, но до выборов еще девять месяцев. И у Трампа есть пространство для маневра. Более того, сейчас он будет использовать латиноамериканскую тему, чтобы перехватить инициативу. Украина для него – не слишком выигрышный вариант, поскольку там многое контролируют его противники: и европейцы, и глобалисты, и американские ястребы. Поэтому он переключает внимание американской публики на те темы, которые выгодны ему: борьба с наркотиками и доктрина Монро, согласно которой Латинская Америка является задним двором США.- А насколько мы готовы отдавать американцам Латинскую Америку, учитывая наши связи с Кубой и Венесуэлой?- Все зависит от того, насколько далеко готов зайти Трамп. Сомневаюсь, что он начнет военную операцию против Венесуэлы, потому что она приведет к большим жертвам, даже если закончится успешно. То есть наша позиция до определенной степени выжидательная. Так просто мы не сдадимся.- А когда следует ожидать нового обострения экономической войны США и Китая? Какие в связи с этим для нас открываются риски и возможности?- Пока США и Трамп заняли более мягкую позицию к Китаю. Они же пытались взять его с наскока, но сильно получили по рукам, поэтому сейчас снова пытаются наладить отношения с Пекином. Другое дело, что это не решает их проблем, потому что Китай для США – слишком серьезный и опасный вызов в плане экономической мощи. И какое-то время американцы будут тянут.Сейчас упорно говорят, что этот надутый пузырь ИИ на фондовом рынке лопнет, а это повлечет наступление экономического кризиса. Я подозреваю, что у Трампа есть задача дотянуть, чтобы этот пузырь не лопнул до выборов в Конгресс. С этой целью он будет и дальше налаживать отношения с Китаем. А когда этот пузырь лопнет, можно ожидать нового витка обострения.- Тут еще важно, чтобы брызги от этого лопнувшего пузыря на нас не попали.- На нас это тоже повлияет, но в меньшей степени, чем на всех остальных. Именно потому, что в 2022 году нас успешно отсекли от Запада, мы от этого зависим меньше, чем Китай и все остальные.- И на нашу обороноспособность этот кризис не особенно повлияет?- Нет. Наш ВПК в этом смысле абсолютно суверенный.Также по теме - в интервью Василия Колташова: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией

