"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог
Россия претендует как минимум на левобережную часть бывшей Украинской СССР. Об этом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье", - уверен Бондаренко. по его мнению, нынешнему руководству Украины не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу "минских"."Минска-3 не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины", - пояснил Бондаренко.Политолог добавил, сообщает корреспондент "ПолитНавигатора", что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения. Затем она ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ фиксацию ситуации в Запорожской и Херсонской областях. "Украина не согласилась, начала говорить: "Нет-нет, давайте уже по линии соприкосновения заморозку проведём". Россия вновь поднимает ставки. "Неформально, по неформальным путям передано, что Левобережная Украина как минимум - цель России", - резюмировал Бондаренко.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог

18:08 03.11.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуКонстантин Бондаренко коллаж
Россия претендует как минимум на левобережную часть бывшей Украинской СССР. Об этом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье", - уверен Бондаренко.
по его мнению, нынешнему руководству Украины не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу "минских".
"Минска-3 не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины", - пояснил Бондаренко.
Политолог добавил, сообщает корреспондент "ПолитНавигатора", что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения. Затем она ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ фиксацию ситуации в Запорожской и Херсонской областях.
"Украина не согласилась, начала говорить: "Нет-нет, давайте уже по линии соприкосновения заморозку проведём". Россия вновь поднимает ставки. "Неформально, по неформальным путям передано, что Левобережная Украина как минимум - цель России", - резюмировал Бондаренко.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
