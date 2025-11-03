https://ukraina.ru/20251103/minska-3-ne-budet-tsel-rossii--vs-levoberezhe---ukrainskiy-politolog-1071088050.html

"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог

"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог - 03.11.2025 Украина.ру

"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог

Россия претендует как минимум на левобережную часть бывшей Украинской СССР. Об этом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

2025-11-03T18:08

2025-11-03T18:08

2025-11-03T18:08

новости

россия

украина

минск

вооруженные силы украины

константин бондаренко

ситуация на украине

сво

новости сво сейчас

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103096/38/1030963872_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_e17ff2af71084cda75e10e83e4212eea.jpg

"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье", - уверен Бондаренко. по его мнению, нынешнему руководству Украины не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу "минских"."Минска-3 не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины", - пояснил Бондаренко.Политолог добавил, сообщает корреспондент "ПолитНавигатора", что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения. Затем она ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ фиксацию ситуации в Запорожской и Херсонской областях. "Украина не согласилась, начала говорить: "Нет-нет, давайте уже по линии соприкосновения заморозку проведём". Россия вновь поднимает ставки. "Неформально, по неформальным путям передано, что Левобережная Украина как минимум - цель России", - резюмировал Бондаренко.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

минск

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, минск, вооруженные силы украины, константин бондаренко, ситуация на украине, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, донбасс, новороссия, новые регионы, переговоры, новости о переговорах россии и украины