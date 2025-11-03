https://ukraina.ru/20251103/minoborony-rossii-proinformirovalo-o-khode-svo-1071081667.html

Минобороны России проинформировало о ходе СВО

Армия Росссии ответила на террористические атаки киевского режима ударом высокоточного оружия. Об этом 3 ноября заявили в Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T12:32

ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по ВПК Украины и военному аэродрому, заявили в Минобороны РФ Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Другие важные заявления ведомства: 🟥 ВС РФ в ходе городских боев выбили ВСУ с четырех укрепленных позиций на левом берегу реки Оскол; 🟥 В Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах ж/д вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от боевиков в поселках Гнатовка и Рог; 🟥 Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения; 🟥 Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района поселка Гришино. Противник потерял более 50-ти боевиков; 🟥 Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров; 🟥 Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока; 🟥 Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд HIMARS и 365 беспилотников; 🟥 ВС РФ за сутки уничтожили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и пункты дислокации ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

