Минобороны России проинформировало о ходе СВО - 03.11.2025
Минобороны России проинформировало о ходе СВО
Минобороны России проинформировало о ходе СВО - 03.11.2025 Украина.ру
Минобороны России проинформировало о ходе СВО
Армия Росссии ответила на террористические атаки киевского режима ударом высокоточного оружия. Об этом 3 ноября заявили в Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T12:32
2025-11-03T12:32
ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по ВПК Украины и военному аэродрому, заявили в Минобороны РФ Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Другие важные заявления ведомства: 🟥 ВС РФ в ходе городских боев выбили ВСУ с четырех укрепленных позиций на левом берегу реки Оскол; 🟥 В Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах ж/д вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от боевиков в поселках Гнатовка и Рог; 🟥 Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения; 🟥 Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района поселка Гришино. Противник потерял более 50-ти боевиков; 🟥 Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров; 🟥 Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока; 🟥 Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд HIMARS и 365 беспилотников; 🟥 ВС РФ за сутки уничтожили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и пункты дислокации ВСУ.
покровск/красноармейск
донбасс
Украина.ру
новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, впк, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, минобороны рф, красноармейск днр, покровск/красноармейск, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, донбасс
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, Минобороны РФ, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, Донбасс

Минобороны России проинформировало о ходе СВО

12:32 03.11.2025
 
Армия Росссии ответила на террористические атаки киевского режима ударом высокоточного оружия. Об этом 3 ноября заявили в Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по ВПК Украины и военному аэродрому, заявили в Минобороны РФ Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Другие важные заявления ведомства:
🟥 ВС РФ в ходе городских боев выбили ВСУ с четырех укрепленных позиций на левом берегу реки Оскол;
🟥 В Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах ж/д вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от боевиков в поселках Гнатовка и Рог;
🟥 Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения;
🟥 Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района поселка Гришино. Противник потерял более 50-ти боевиков;
🟥 Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров;
🟥 Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока;
🟥 Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд HIMARS и 365 беспилотников;
🟥 ВС РФ за сутки уничтожили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и пункты дислокации ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
