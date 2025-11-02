"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза - 02.11.2025 Украина.ру
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза - 02.11.2025 Украина.ру
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
Страны Прибалтики используются руководством ЕС и НАТО в качестве разменной монеты в большой геополитической игре. Провокационные действия Литвы в отношении Тайваня стали пробным шаром для оценки китайской реакции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Страны Прибалтики используются руководством Европейского Союза и НАТО в в большой геополитической игре. "Именно с этим было связано, например, памятное специалистам открытие представительства Тайваня в Литве в 2021 году", — заявил Конончук.Эксперт пояснил мотивы западных партнеров. "Руководство ЕС просто подставило под удар Литву, чтобы прозондировать китайскую реакцию, которая оказалась молниеносной", — отметил философ-китаист.Конончук подчеркнул, что такая политика соответствует общей стратегии Запада в отношении Прибалтики. "Они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Страны Прибалтики используются руководством ЕС и НАТО в качестве разменной монеты в большой геополитической игре. Провокационные действия Литвы в отношении Тайваня стали пробным шаром для оценки китайской реакции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Страны Прибалтики используются руководством Европейского Союза и НАТО в в большой геополитической игре. "Именно с этим было связано, например, памятное специалистам открытие представительства Тайваня в Литве в 2021 году", — заявил Конончук.
Эксперт пояснил мотивы западных партнеров. "Руководство ЕС просто подставило под удар Литву, чтобы прозондировать китайскую реакцию, которая оказалась молниеносной", — отметил философ-китаист.
Конончук подчеркнул, что такая политика соответствует общей стратегии Запада в отношении Прибалтики. "Они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня Вашингтон не прекращает свои попытки сдержать технологическое развитие Китая, пользуясь некоторыми, пока ещё сохраняющимися преимуществами в высокотехнологичных отраслях. При чем делает это администрация Дональда Трампа довольно цинично и как обычно нахраписто.
