https://ukraina.ru/20251102/litvu-podstavili-pod-udar-chtoby-prozondirovat-reaktsiyu-kitaya--kononchuk-o-politike-evrosoyuza-1070840181.html
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза - 02.11.2025 Украина.ру
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
Страны Прибалтики используются руководством ЕС и НАТО в качестве разменной монеты в большой геополитической игре. Провокационные действия Литвы в отношении Тайваня стали пробным шаром для оценки китайской реакции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-11-02T04:00
2025-11-02T04:00
2025-11-02T04:00
новости
литва
тайвань
прибалтика
дональд трамп
ес
нато
украина.ру
китай
кнр (китай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_e34eb85456b274976f42573e82ac43f7.jpg
Страны Прибалтики используются руководством Европейского Союза и НАТО в в большой геополитической игре. "Именно с этим было связано, например, памятное специалистам открытие представительства Тайваня в Литве в 2021 году", — заявил Конончук.Эксперт пояснил мотивы западных партнеров. "Руководство ЕС просто подставило под удар Литву, чтобы прозондировать китайскую реакцию, которая оказалась молниеносной", — отметил философ-китаист.Конончук подчеркнул, что такая политика соответствует общей стратегии Запада в отношении Прибалтики. "Они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251007/ukrainskaya-geopoliticheskaya-skhema-v-voyne-ssha-s-kitaem-chto-tramp-zadumal-sdelat-iz-tayvanya--1069739906.html
литва
тайвань
прибалтика
китай
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_182:0:1867:1264_1920x0_80_0_0_57635ba2170cd640aa2152791a847ed4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, тайвань, прибалтика, дональд трамп, ес, нато, украина.ру, китай, кнр (китай), реакция, международная политика, международные отношения, посольство, аналитики, аналитика
Новости, Литва, Тайвань, Прибалтика, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Украина.ру, Китай, КНР (Китай), реакция, Международная политика, международные отношения, посольство, аналитики, Аналитика
"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
Страны Прибалтики используются руководством ЕС и НАТО в качестве разменной монеты в большой геополитической игре. Провокационные действия Литвы в отношении Тайваня стали пробным шаром для оценки китайской реакции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук