"Выпадают целые области": Рожин рассказал про новую тактику ударов по энергосистеме Украины

Переход к точечным ударам по ключевым узлам энергетической системы Украины доказал свою эффективность, приводя к сбоям в целых областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Рожин объяснил эволюцию подхода к ударам по энергетической инфраструктуре противника. По его словам, новая тактика дает стратегический результат. "Это позволяет разово наносить более серьезный ущерб и затруднять ремонт. Мы это видим по графикам отключений, когда целые области выпадают из нормального функционирования", — отметил аналитик.Журналист добавил, что систематическое выведение из строя ключевых энергообъектов подрывает военно-промышленный потенциал Украины. Рожин также подчеркнул, что такая стратегия создает долгосрочные проблемы для восстановления энергосистемы даже после прекращения боев.Рожин убежден в правильности выбранного метода. "Эта тактика более эффективна и позволяет достигать более стратегических целей", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.

