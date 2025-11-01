"Выпадают целые области": Рожин рассказал про новую тактику ударов по энергосистеме Украины
© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Переход к точечным ударам по ключевым узлам энергетической системы Украины доказал свою эффективность, приводя к сбоям в целых областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Рожин объяснил эволюцию подхода к ударам по энергетической инфраструктуре противника.
"Раньше мы старались бить по всей территории Украины. Это размазывало эффект и снижало возможность выводить из строя целые сегменты энергетики. А сейчас мы видим концентрацию на отдельных узлах", — заявил эксперт.
По его словам, новая тактика дает стратегический результат. "Это позволяет разово наносить более серьезный ущерб и затруднять ремонт. Мы это видим по графикам отключений, когда целые области выпадают из нормального функционирования", — отметил аналитик.
Журналист добавил, что систематическое выведение из строя ключевых энергообъектов подрывает военно-промышленный потенциал Украины. Рожин также подчеркнул, что такая стратегия создает долгосрочные проблемы для восстановления энергосистемы даже после прекращения боев.
Рожин убежден в правильности выбранного метода. "Эта тактика более эффективна и позволяет достигать более стратегических целей", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
28 октября, 06:00"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетикиСистема гражданской обороны Украины очень ослабла за годы независимости и значительно уступает российской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Подписывайся на