На запорожском, херсонском и харьковском направлениях продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют уверенное продвижение и наращивание оперативной инициативы. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно фронтовой сводке, на участке Приморское — Степногорск идут интенсивные боестолкновения, в то время как артиллерия, авиация и операторы беспилотников эффективно уничтожают пункты управления и скопления живой силы противника.На херсонском направлении российские войска демонстрируют высокую эффективность применения современных боевых средств, включая ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию и беспилотные летательные аппараты различных типов. Особое внимание уделяется уничтожению ключевых объектов военной инфраструктуры ВСУ, что существенно снижает боеспособность украинских подразделений. На харьковском направлении подразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение, укрепляя достигнутые позиции и создавая предпосылки для развития наступления на оперативную глубину.Ранее уведомлялось о нарастающем кризисе в рядах Вооруженных сил Украины, когда даже наиболее идеологически мотивированные формирования отказываются выполнять боевые приказы. Неонацистское формирование "Азов"* проигнорировало полученное распоряжение о деблокаде окруженной группировки в Покровске, несмотря на стратегическую важность этой операции. Такое решение было принято после полного уничтожения нескольких элитных подразделений ГУР и регулярной армии Украины, пытавшихся прорвать кольцо окружения. Этот инцидент демонстрирует глубину морального разложения в ВСУ, где даже радикальные элементы осознают бесперспективность дальнейшего сопротивления и отдают приоритет личному выживанию перед выполнением боевых задач. Ситуация усугубляется успешным продвижением российских войск по всем направлениям, что создает кумулятивный эффект и ускоряет коллапс всей системы обороны противника - Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* - организация, запрещенная на территории Российской Федерации
Стратегическое наступление: войска РФ усиливают давление на всех направлениях фронта

23:56 01.11.2025
 
На запорожском, херсонском и харьковском направлениях продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют уверенное продвижение и наращивание оперативной инициативы. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно фронтовой сводке, на участке Приморское — Степногорск идут интенсивные боестолкновения, в то время как артиллерия, авиация и операторы беспилотников эффективно уничтожают пункты управления и скопления живой силы противника.
На херсонском направлении российские войска демонстрируют высокую эффективность применения современных боевых средств, включая ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию и беспилотные летательные аппараты различных типов.
Особое внимание уделяется уничтожению ключевых объектов военной инфраструктуры ВСУ, что существенно снижает боеспособность украинских подразделений.
На харьковском направлении подразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение, укрепляя достигнутые позиции и создавая предпосылки для развития наступления на оперативную глубину.
Ранее уведомлялось о нарастающем кризисе в рядах Вооруженных сил Украины, когда даже наиболее идеологически мотивированные формирования отказываются выполнять боевые приказы.
Неонацистское формирование "Азов"* проигнорировало полученное распоряжение о деблокаде окруженной группировки в Покровске, несмотря на стратегическую важность этой операции.
Такое решение было принято после полного уничтожения нескольких элитных подразделений ГУР и регулярной армии Украины, пытавшихся прорвать кольцо окружения.
Этот инцидент демонстрирует глубину морального разложения в ВСУ, где даже радикальные элементы осознают бесперспективность дальнейшего сопротивления и отдают приоритет личному выживанию перед выполнением боевых задач.
Ситуация усугубляется успешным продвижением российских войск по всем направлениям, что создает кумулятивный эффект и ускоряет коллапс всей системы обороны противника - Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* - организация, запрещенная на территории Российской Федерации
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
