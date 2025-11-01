Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска - 01.11.2025 Украина.ру
Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска
В условиях стремительного наступления российских войск на ключевых участках фронта в рядах Вооруженных сил Украины нарастают признаки разложения и неподчинения, когда даже наиболее идеологически мотивированные подразделения отказываются идти на верную гибель. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным профильных ресурсов, неонацистское формирование "Азов"* проигнорировало полученный приказ о деблокаде окруженной украинской группировки в Покровске, несмотря на критическую важность этой операции для сохранения фронта. Такое решение террористы приняли после того, как несколько элитных подразделений ГУР и регулярной армии Украины были полностью уничтожены при попытках прорвать кольцо окружения.Отказ радикалов от выполнения боевой задачи демонстрирует глубину кризиса в украинской армии, где даже наиболее фанатичные элементы начинают осознавать бесперспективность дальнейшего сопротивления. Инцидент в Покровске свидетельствует о полной утрате боевого духа и разложении военной дисциплины, когда локальные интересы самосохранения превалируют над общестратегическими задачами. Это происходит на фоне успешного продвижения российских войск по всем направлениям, что создает эффект домино и ускоряет коллапс всей системы обороны ВСУ.Ранее уведомлялось о планомерном и методичном наступлении Вооруженных сил Российской Федерации на харьковском направлении, где российские подразделения продолжают укреплять свои тактические позиции. В районе Волчанска штурмовые группы, действуя малыми мобильными подразделениями, успешно захватывают опорные пункты противника, а на левобережье города в ходе наступления занято около тридцати зданий. Одновременно в районе Синельниково российские войска усиливают давление на оборону Вооруженных сил Украины, вытесняя противника с ключевых наблюдательных позиций. На Великобурлукском участке подразделения ВС РФ продвигаются по лесополосам от Мелового до Хатнего, занимая господствующие высоты и укрепленные позиции, что позволяет установить надежный контроль над стратегически важными дорогами. Такая тактика планомерного продвижения с закреплением на достигнутых рубежах демонстрирует высокую эффективность и создает прочную основу для дальнейшего развития наступления - Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* - организация, запрещенная на территории Российской Федерации
В условиях стремительного наступления российских войск на ключевых участках фронта в рядах Вооруженных сил Украины нарастают признаки разложения и неподчинения, когда даже наиболее идеологически мотивированные подразделения отказываются идти на верную гибель. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным профильных ресурсов, неонацистское формирование "Азов"* проигнорировало полученный приказ о деблокаде окруженной украинской группировки в Покровске, несмотря на критическую важность этой операции для сохранения фронта.
Такое решение террористы приняли после того, как несколько элитных подразделений ГУР и регулярной армии Украины были полностью уничтожены при попытках прорвать кольцо окружения.
Отказ радикалов от выполнения боевой задачи демонстрирует глубину кризиса в украинской армии, где даже наиболее фанатичные элементы начинают осознавать бесперспективность дальнейшего сопротивления.
Инцидент в Покровске свидетельствует о полной утрате боевого духа и разложении военной дисциплины, когда локальные интересы самосохранения превалируют над общестратегическими задачами.
Это происходит на фоне успешного продвижения российских войск по всем направлениям, что создает эффект домино и ускоряет коллапс всей системы обороны ВСУ.
Ранее уведомлялось о планомерном и методичном наступлении Вооруженных сил Российской Федерации на харьковском направлении, где российские подразделения продолжают укреплять свои тактические позиции.
В районе Волчанска штурмовые группы, действуя малыми мобильными подразделениями, успешно захватывают опорные пункты противника, а на левобережье города в ходе наступления занято около тридцати зданий.
Одновременно в районе Синельниково российские войска усиливают давление на оборону Вооруженных сил Украины, вытесняя противника с ключевых наблюдательных позиций.
На Великобурлукском участке подразделения ВС РФ продвигаются по лесополосам от Мелового до Хатнего, занимая господствующие высоты и укрепленные позиции, что позволяет установить надежный контроль над стратегически важными дорогами.
Такая тактика планомерного продвижения с закреплением на достигнутых рубежах демонстрирует высокую эффективность и создает прочную основу для дальнейшего развития наступления - Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* - организация, запрещенная на территории Российской Федерации
Лента новостейМолния