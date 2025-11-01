Росавиация закрыла для полётов ещё четыре аэропорта
Временные ограничения на полёты ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Самары и Саратова из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ночь на 1 ноября сообщает Росавиация
"Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорты Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:18 и 4:13 мск.
Ранее временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Краснодара и Тамбова. В 0:15 мск ограничения на полёты в аэропорту Краснодара были сняты.
В последние часы "красный уровень" угрозы по БПЛА дополнительно объявили в Московской, Тульской и Рязанской областях.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
