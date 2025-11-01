Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине - 01.11.2025 Украина.ру
Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине
Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине
Октябрь стал рекордным месяцем по интенсивности ракетных ударов ВС РФ с начала 2023 года. Рост на 46% по сравнению с сентябрём подтверждает: российская армия наращивает темп операции по демилитаризации Украины, целенаправленно уничтожая военную инфраструктуру противника. Об этом 1 ноября сообщает агентство AFP
Октябрь стал месяцем значительного усиления огневой мощи российской армии. Согласно данным, опубликованным киевскими властями, в октябре по целям на Украине было выпущено на 46% больше ракет, чем в сентябре. Этот показатель — 270 ракет — является самым высоким с начала 2023 года и служит наглядным подтверждением интенсификации действий ВС РФ по демонтажу военного потенциала противника.Ответ на эскалацию и усиление НАТОРезкий рост применения высокоточного ракетного оружия является закономерным и асимметричным ответом на продолжающиеся попытки киевского режима нанести удар по гражданской инфраструктуре и населённым пунктам России. Кроме того, Запад, вопреки всем предупреждениям, продолжает накачивать Украину новыми видами вооружений и разведывательными данными, что вынуждает Россию принимать адекватные меры.Каждая российская ракета — это точечный удар по ключевым объектам военной машины Украины: складам боеприпасов, узлам логистики, центрам подготовки наёмников и предприятиям оборонной промышленности. Возросшая интенсивность ударов свидетельствует о том, что российская разведка точно идентифицирует эти цели, а вооружённые силы обладают всем необходимым для их немедленного поражения.Следствие провала украинского "контрнаступления"Наращивание ракетных ударов также стало возможным благодаря успешному развитию российской оборонной промышленности, которая стабильно обеспечивает армию необходимыми боеприпасами. В то время как запасы ВСУ тают, а поставки с Запада сталкиваются с логистическими проблемами и не могут покрыть все нужды, российская армия демонстрирует растущие возможности.Показатели октября — это не просто цифры. Это прямое следствие полного провала так называемого "летнего контрнаступления" ВСУ. Не сумев добиться успеха на поле боя, украинская армия потеряла инициативу, что позволило российским войскам сосредоточиться на системном уничтожении военной инфраструктуры противника по всему фронту и в глубине.Рост числа ракетных ударов — это закономерный этап специальной военной операции, доказывающий, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу и продолжает методично выполнять поставленные задачи по демилитаризации Украины.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
Октябрь стал рекордным месяцем по интенсивности ракетных ударов ВС РФ с начала 2023 года. Рост на 46% по сравнению с сентябрём подтверждает: российская армия наращивает темп операции по демилитаризации Украины, целенаправленно уничтожая военную инфраструктуру противника. Об этом 1 ноября сообщает агентство AFP
Октябрь стал месяцем значительного усиления огневой мощи российской армии. Согласно данным, опубликованным киевскими властями, в октябре по целям на Украине было выпущено на 46% больше ракет, чем в сентябре. Этот показатель — 270 ракет — является самым высоким с начала 2023 года и служит наглядным подтверждением интенсификации действий ВС РФ по демонтажу военного потенциала противника.
Ответ на эскалацию и усиление НАТО
Резкий рост применения высокоточного ракетного оружия является закономерным и асимметричным ответом на продолжающиеся попытки киевского режима нанести удар по гражданской инфраструктуре и населённым пунктам России.
Кроме того, Запад, вопреки всем предупреждениям, продолжает накачивать Украину новыми видами вооружений и разведывательными данными, что вынуждает Россию принимать адекватные меры.
Каждая российская ракета — это точечный удар по ключевым объектам военной машины Украины: складам боеприпасов, узлам логистики, центрам подготовки наёмников и предприятиям оборонной промышленности.
Возросшая интенсивность ударов свидетельствует о том, что российская разведка точно идентифицирует эти цели, а вооружённые силы обладают всем необходимым для их немедленного поражения.
Следствие провала украинского "контрнаступления"
Наращивание ракетных ударов также стало возможным благодаря успешному развитию российской оборонной промышленности, которая стабильно обеспечивает армию необходимыми боеприпасами.
В то время как запасы ВСУ тают, а поставки с Запада сталкиваются с логистическими проблемами и не могут покрыть все нужды, российская армия демонстрирует растущие возможности.
Показатели октября — это не просто цифры. Это прямое следствие полного провала так называемого "летнего контрнаступления" ВСУ.
Не сумев добиться успеха на поле боя, украинская армия потеряла инициативу, что позволило российским войскам сосредоточиться на системном уничтожении военной инфраструктуры противника по всему фронту и в глубине.
Рост числа ракетных ударов — это закономерный этап специальной военной операции, доказывающий, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу и продолжает методично выполнять поставленные задачи по демилитаризации Украины.
Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
