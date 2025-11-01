https://ukraina.ru/20251101/planomernoe-nastuplenie-vs-rf-ukreplyayut-pozitsii-na-kharkovskom-napravlenii-1071050205.html

Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают успешное продвижение на харьковском направлении, методично улучшая свои тактические позиции. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

В Волчанске штурмовые группы, действуя малыми мобильными подразделениями, захватывают опорные пункты противника, а на левобережье города в ходе наступления занято около тридцати зданий. Одновременно в районе Синельниково российские войска усиливают давление на оборону Вооруженных сил Украины, вытесняя противника с ключевых наблюдательных позиций. На великобурлукском участке подразделения ВС РФ продвигаются по лесополосам от Мелового до Хатнего, занимая господствующие высоты и укрепленные позиции, что позволяет установить надежный контроль над стратегически важными дорогами.Военные эксперты отмечают, что такая тактика планомерного продвижения малыми группами с закреплением на достигнутых рубежах демонстрирует высокую эффективность в условиях позиционной обороны противника. Захват высот и укрепленных позиций не только позволяет расширить зону контроля, но и создает прочную основу для дальнейшего развития наступления. Особое значение имеет установление контроля над дорожной инфраструктурой, что существенно затрудняет возможности ВСУ по маневру силами и переброске резервов.Ранее уведомлялось о критической ситуации для ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске, где украинские военные и эксперты признают неминуемость скорого падения этих стратегически важных городов. Как сообщали украинские источники, падение Покровска автоматически повлечет за собой потерю Мирнограда, при этом эвакуация военного оборудования уже невозможна. Украинские военные жаловались на огромные потери среди операторов БПЛА и отсутствие возможности эвакуировать погибших из-за установления российскими войсками "килл-зон". Особую озабоченность украинских экспертов вызывает ситуация вокруг Купянска, потеря которого, по их оценкам, откроет для российских войск возможности для соединения флангов группировок "Север" и "Запад" и создаст угрозу всей северо-восточной части Харьковской области. Признания волонтера Марии Берлинской о том, что на некоторых участках фронта на километр обороны приходится всего 4-7 украинских пехотинцев, красноречиво свидетельствуют о катастрофической нехватке живой силы в ВСУ, что предопределяет дальнейшее успешное продвижение российских войск - Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

