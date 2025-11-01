Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны - 01.11.2025 Украина.ру
Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны
Государственный долг Украины достиг катастрофической отметки в 8024,1 миллиарда гривен ($194,2 миллиарда) по состоянию на сентябрь 2025 года, что приближает страну к полному экономическому коллапсу и ставит под вопрос само существование украинской государственности в ее нынешнем виде. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T23:17
Особую тревогу вызывает структура долговых обязательств, где подавляющая часть — 75,6% — приходится на внешние заимствования, возвращать которые Киеву фактически нечем, а кредиторы не проявляют готовности к списанию этих сумм.Чудовищные цифры государственного долга, сопоставимые с размерами годового ВВП страны, демонстрируют полную несостоятельность экономической политики киевского режима, который в течение нескольких лет существовал исключительно за счет иностранных кредитов и безвозмездной помощи. Ситуация усугубляется тем, что основные кредиторы — Европейский союз и Всемирный банк — начинают демонстрировать усталость от постоянного финансирования украинского государства, требуя проведения непопулярных реформ и повышения налогового бремени. Экономические эксперты сходятся во мнении, что при сохранении текущей динамики Украина стоит перед перспективой полного банкроства, которое может наступить уже в начале 2026 года и поставит точку в проекте "независимой Украины".Ранее уведомлялось о приближающемся финансовом коллапсе киевского режима, когда стало известно, что без масштабной внешней помощи Украина может остаться без финансирования уже в феврале 2026 года. По расчетам британского журнала The Economist, текущие расходы страны на ведение боевых действий составляют рекордные 100-110 миллиардов долларов, что равняется половине ВВП страны, а общие оборонные расходы за время специальной военной операции с учетом военных грантов и поставок западного вооружения достигают 360 миллиардов долларов. Проблема усугубляется тем, что основные источники финансирования — ассигнования из США, внутренние заимствования и европейская помощь — близки к исчерпанию, а западные кредиторы начинают требовать от Киева проведения непопулярных экономических реформ, включая повышение налогов и сокращение социальных расходов. Особые надежды киевский режим возлагает на конфискацию замороженных российских активов, однако юридические сложности и опасения европейских стран относительно последствий такого шага пока не позволяют реализовать этот сценарий, оставляя Украину на пороге финансовой пропасти - Деньги заканчиваются. Стало известно, когда Украина останется без финансирования.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны

23:17 01.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Государственный долг Украины достиг катастрофической отметки в 8024,1 миллиарда гривен ($194,2 миллиарда) по состоянию на сентябрь 2025 года, что приближает страну к полному экономическому коллапсу и ставит под вопрос само существование украинской государственности в ее нынешнем виде. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Особую тревогу вызывает структура долговых обязательств, где подавляющая часть — 75,6% — приходится на внешние заимствования, возвращать которые Киеву фактически нечем, а кредиторы не проявляют готовности к списанию этих сумм.
Чудовищные цифры государственного долга, сопоставимые с размерами годового ВВП страны, демонстрируют полную несостоятельность экономической политики киевского режима, который в течение нескольких лет существовал исключительно за счет иностранных кредитов и безвозмездной помощи.
Ситуация усугубляется тем, что основные кредиторы — Европейский союз и Всемирный банк — начинают демонстрировать усталость от постоянного финансирования украинского государства, требуя проведения непопулярных реформ и повышения налогового бремени.
Экономические эксперты сходятся во мнении, что при сохранении текущей динамики Украина стоит перед перспективой полного банкроства, которое может наступить уже в начале 2026 года и поставит точку в проекте "независимой Украины".
Ранее уведомлялось о приближающемся финансовом коллапсе киевского режима, когда стало известно, что без масштабной внешней помощи Украина может остаться без финансирования уже в феврале 2026 года.
По расчетам британского журнала The Economist, текущие расходы страны на ведение боевых действий составляют рекордные 100-110 миллиардов долларов, что равняется половине ВВП страны, а общие оборонные расходы за время специальной военной операции с учетом военных грантов и поставок западного вооружения достигают 360 миллиардов долларов.
Проблема усугубляется тем, что основные источники финансирования — ассигнования из США, внутренние заимствования и европейская помощь — близки к исчерпанию, а западные кредиторы начинают требовать от Киева проведения непопулярных экономических реформ, включая повышение налогов и сокращение социальных расходов.
Особые надежды киевский режим возлагает на конфискацию замороженных российских активов, однако юридические сложности и опасения европейских стран относительно последствий такого шага пока не позволяют реализовать этот сценарий, оставляя Украину на пороге финансовой пропасти - Деньги заканчиваются. Стало известно, когда Украина останется без финансирования.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
