Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта - 01.11.2025 Украина.ру
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города. Украина.ру, 01.11.2025
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города. Другие подразделения армии России держат под своим контролем логистику противника, лишая его возможности подвозить припасы или проводить ротацию. Что происходит в городе и как движется фронт, рассказал военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города.
Другие подразделения армии России держат под своим контролем логистику противника, лишая его возможности подвозить припасы или проводить ротацию.
Что происходит в городе и как движется фронт, рассказал военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.