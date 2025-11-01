Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта - 01.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251101/est-li-u-vsu-shans-izbezhat-kotla-pod-pokrovskom-razin-o-logistike-i-dvizhenii-fronta-1071040965.html
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта - 01.11.2025 Украина.ру
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города. Украина.ру, 01.11.2025
2025-11-01T16:59
2025-11-01T16:59
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071040831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17a3c3d78bb739462444d2644576a5f2.png
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города. Другие подразделения армии России держат под своим контролем логистику противника, лишая его возможности подвозить припасы или проводить ротацию. Что происходит в городе и как движется фронт, рассказал военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта

16:59 01.11.2025
 
ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске (Покровске): бойцы заходят в северную и северо-западную части города.
Другие подразделения армии России держат под своим контролем логистику противника, лишая его возможности подвозить припасы или проводить ротацию.
Что происходит в городе и как движется фронт, рассказал военный корреспондент организации "Народный фронт" Владимир Разин.
