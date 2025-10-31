Рожин: Если Трамп введет санкции или будет давать Киеву оружие, это не изменит ситуацию на фронте - 31.10.2025 Украина.ру
Рожин: Если Трамп введет санкции или будет давать Киеву оружие, это не изменит ситуацию на фронте
Россия продолжает совмещать военные действия с дипломатической работой в рамках СВО. Поставки западного оружия Украине и новые санкции США не влияют на достижение поставленных целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о том, как неопределенность США по переговорам в Будапеште может влиять на ситуацию на фронте, Рожин заявил: "Мы не знаем, какие договоренности были достигнуты в ходе встречи на Аляске. Но у нас военная и дипломатические составляющие распределены. Боевые операции не останавливаются для переговоров".Он также подчеркнул независимость действий России от возможных шагов со стороны США. "Если Трамп будет вводить какие-то санкции или давать оружие, это никак не изменит того, что мы делаем на фронте", — констатировал Рожин.Журналист описал возможные сценарии развития событий: "Даже если киевский режим вдруг согласится вывести войска с оставшейся территории Донбасса без боя, чтобы укрепить свою общую обороноспособность, это будет нормальный для нас размен". "Если же киевский режим продолжит терять территорию Донбасса текущими темпами, то следующие российские условия будут жестче: "Отдавайте Правобережье Херсона или еще что-то"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
Россия продолжает совмещать военные действия с дипломатической работой в рамках СВО. Поставки западного оружия Украине и новые санкции США не влияют на достижение поставленных целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о том, как неопределенность США по переговорам в Будапеште может влиять на ситуацию на фронте, Рожин заявил: "Мы не знаем, какие договоренности были достигнуты в ходе встречи на Аляске. Но у нас военная и дипломатические составляющие распределены. Боевые операции не останавливаются для переговоров".
"Мы за мир, мы первыми из переговоров не выйдем. При этом эти переговоры никак не мешают войскам достигать целей СВО военным путем. Мы распараллелили эти процессы. Мы и военным, и дипломатическим путем стараемся достичь наших целей", — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул независимость действий России от возможных шагов со стороны США. "Если Трамп будет вводить какие-то санкции или давать оружие, это никак не изменит того, что мы делаем на фронте", — констатировал Рожин.
Журналист описал возможные сценарии развития событий: "Даже если киевский режим вдруг согласится вывести войска с оставшейся территории Донбасса без боя, чтобы укрепить свою общую обороноспособность, это будет нормальный для нас размен".
"Если же киевский режим продолжит терять территорию Донбасса текущими темпами, то следующие российские условия будут жестче: "Отдавайте Правобережье Херсона или еще что-то"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
