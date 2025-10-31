Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста - 31.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста
Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста - 31.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста
Украинские власти планируют радикально ужесточить мобилизацию, впервые массово призывая женщин и значительно снижая возраст призывников для восполнения огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Следствием станет дальнейшее ужесточение механизмов призыва", — уверенно прогнозирует эксперт. По его словам, катастрофические потери на фронте вынуждают киевский режим принимать беспрецедентные меры для мобилизации."Ограничения на выезд будут расширяться, процессы бронирования и отсрочек будут сводиться к минимуму, административное и полицейское давление — к максимуму", — детализирует Павлив. Он подчеркивает, что такие меры фактически заблокируют для мужчин возможность легально покинуть Украину."Женщины окажутся вовлечены в мобилизационные процессы в гораздо больших объёмах, а призывной возраст снизят до тех пределов, которые позволят заполнить критические бреши в личном составе", — заявляет политолог. Эти меры свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима.Такие радикальные шаги стали неизбежными из-за катастрофической ситуации с людскими ресурсами на Украине, подытоживает автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста

04:50 31.10.2025
 
Украинские власти планируют радикально ужесточить мобилизацию, впервые массово призывая женщин и значительно снижая возраст призывников для восполнения огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Следствием станет дальнейшее ужесточение механизмов призыва", — уверенно прогнозирует эксперт. По его словам, катастрофические потери на фронте вынуждают киевский режим принимать беспрецедентные меры для мобилизации.
"Ограничения на выезд будут расширяться, процессы бронирования и отсрочек будут сводиться к минимуму, административное и полицейское давление — к максимуму", — детализирует Павлив. Он подчеркивает, что такие меры фактически заблокируют для мужчин возможность легально покинуть Украину.
"Женщины окажутся вовлечены в мобилизационные процессы в гораздо больших объёмах, а призывной возраст снизят до тех пределов, которые позволят заполнить критические бреши в личном составе", — заявляет политолог. Эти меры свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима.
Такие радикальные шаги стали неизбежными из-за катастрофической ситуации с людскими ресурсами на Украине, подытоживает автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
