https://ukraina.ru/20251031/mikhail-pavliv-ukraine-grozit-massovaya-mobilizatsiya-zhenschin-i-snizhenie-prizyvnogo-vozrasta-1070859575.html

Михаил Павлив: Украине грозит массовая мобилизация женщин и снижение призывного возраста

Украинские власти планируют радикально ужесточить мобилизацию, впервые массово призывая женщин и значительно снижая возраст призывников для восполнения огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-31T04:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893839_0:45:630:399_1920x0_80_0_0_7db004ad4d444317137bde06856efb2b.jpg

"Следствием станет дальнейшее ужесточение механизмов призыва", — уверенно прогнозирует эксперт. По его словам, катастрофические потери на фронте вынуждают киевский режим принимать беспрецедентные меры для мобилизации."Ограничения на выезд будут расширяться, процессы бронирования и отсрочек будут сводиться к минимуму, административное и полицейское давление — к максимуму", — детализирует Павлив. Он подчеркивает, что такие меры фактически заблокируют для мужчин возможность легально покинуть Украину."Женщины окажутся вовлечены в мобилизационные процессы в гораздо больших объёмах, а призывной возраст снизят до тех пределов, которые позволят заполнить критические бреши в личном составе", — заявляет политолог. Эти меры свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима.Такие радикальные шаги стали неизбежными из-за катастрофической ситуации с людскими ресурсами на Украине, подытоживает автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.

