https://ukraina.ru/20251031/khaos-v-tylu-i-porazheniya-na-fronte-kak-ukraina-teryaet-kontrol-nad-situatsiey-1070973391.html

Хаос в тылу и поражения на фронте: как Украина теряет контроль над ситуацией

Хаос в тылу и поражения на фронте: как Украина теряет контроль над ситуацией - 31.10.2025 Украина.ру

Хаос в тылу и поражения на фронте: как Украина теряет контроль над ситуацией

Пока ВСУ отступают под Красноармейском, тыловые регионы Украины погружаются в хаос. Взрыв посылки в киевском отделении почты, перестрелка с сотрудниками СБУ в днепропетровском ресторане и повсеместные ограничения электроэнергии рисуют картину системного коллапса. Подборку новостей к 31 октября представляет Украина.ру

2025-10-31T13:31

2025-10-31T13:31

2025-10-31T14:54

украина

киев

тернополь

сбу

вооруженные силы украины

ес

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg

На фоне успешного продвижения российских войск на фронте в Украине нарастает волна внутреннего хаоса и криминальных инцидентов, демонстрирующих глубокий системный кризис в стране. В Киеве задержан 40-летний житель Тернополя, отправивший посылку с взрывчаткой. При обыске в его квартире обнаружены десятки боеприпасов, которые он превращал в "сувениры" с гравировкой. В Днепропетровске тоже неспокойно: в ресторане "Латария" местный житель Юрий Шаталов обезоружил и ранил двух сотрудников СБУ, открыв по ним стрельбу из их же табельного оружия. Ситуация усугубляется введением ограничений на потребление электроэнергии по всей Украине. При этом официальный Киев продолжает нагнетать истерику, заявляя об использовании Россией ракет 9М729.На фронте тем временем продолжаются успешные действия российских военных. На западном фланге Покровска бойцы 41-й армии расширили зону контроля и вплотную подошли к Гришино, методично развивая наступление. Больше важных новостей в публикации Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября на сайте Украина.ру.

украина

киев

тернополь

покровск/красноармейск

днепропетровская область

тернопольская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, тернополь, сбу, вооруженные силы украины, ес, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости, покровск/красноармейск, украина.ру, украина.ру, днепропетровская область, фронт, кризис, тернопольская область