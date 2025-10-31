https://ukraina.ru/20251031/ispanskaya-vstrecha-zernovoy-skandal-v-es-400-milliardov-na-voynu-khronika-sobytiy-na-1300-31-oktyabrya-1070970504.html

Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября

Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября - 31.10.2025 Украина.ру

Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября

На фоне успешного продвижения российских войск под Покровском и Купянском в Мадриде тайно собирается "коалиция желающих" по поддержке Украины. Мероприятие проходит в условиях глубокого кризиса Запада: ЕС судится с Венгрией и Польшей из-за зернового эмбарго, а США разрывают внутренние дрязги

2025-10-31T13:00

2025-10-31T13:00

2025-10-31T13:36

эксклюзив

россия

украина

киев

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

ес

вооруженные силы украины

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066861302_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52c2782866c927a90b508cf38b940bd8.jpg

В испанской столице сегодня состоится закрытая встреча так называемой "коалиции желающих" по поддержке Украины с участием делегатов из 35 стран. Об этом сообщает газета El Mundo. Мероприятие проходит на фоне растущей напряженности в западном альянсе, где нарастают разногласия по вопросам дальнейшей помощи Киеву. ЕС против своих: судебная угроза из-за зернового эмбарго Еврокомиссия изучает возможность подачи иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их национальных запретов на импорт украинского зерна. По данным Politico, в Брюсселе считают, что эти ограничения нарушают принципы единого рынка ЕС. Данный конфликт стал следствием массовых протестов фермеров по всему Евросоюзу в 2024 году. Сельхозпроизводители требовали пересмотра аграрной политики и прекращения неконтролируемого ввоза дешевой украинской продукции, которая сделала работу европейских фермеров нерентабельной. Наибольшие убытки понесли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, что и вынудило их ввести защитные меры. Заявление финского политика: "Зеленский полетит в Москву через 6 часов" На этом фоне все громче звучат голоса о зависимости Киева от западной поддержки. Член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема в социальной сети X заявил, что прекращение помощи может немедленно заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. "Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву", — утверждает политик. Ранее Зеленский заявил о готовности к перемирию, но лишь по текущей линии фронта, без вывода украинских войск. В Москве же подобные условия считают неприемлемыми. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что призывы к немедленному перемирию без устранения коренных причин конфликта противоречат ранее достигнутым договоренностям. Другие кризисы: угроза ударов США по Венесуэле и шатдаун в Вашингтоне Между тем, США сами готовятся к эскалации другого кризиса. The Wall Street Journal сообщает о подготовке Вашингтону ударов по военным объектам Венесуэлы, которые, по утверждению Белого дома, используются для контрабанды наркотиков. В список целей якобы включены порты, морские объекты и аэропорты. Внутриполитическая нестабильность в США также нарастает: по данным CBS, текущий шатдаун федерального правительства, вероятно, продлится не менее 34 дней, что близко к рекордным показателям. Цена войны: Украине потребуется почти $400 миллиардов для продолжения бессмысленной бойни Украина столкнулась с суровой финансовой и военной реальностью. Согласно анализу The Economist, с 2026 по 2029 год стране потребуется около 389 миллиардов долларов в виде наличных средств и вооружений, чтобы продолжить препятствовать проведению СВО. Эта астрономическая сумма почти вдвое превышает объем помощи, которую Киев получил от европейских стран с начала конфликта в 2022 году. Этот шокирующий прогноз публикуется на фоне тревожных для ВСУ сообщений с фронта. Украинские военные эксперты призывают к отступлению из района Покровска (Красноармейска), где уже действуют российские штурмовые отряды. Тактическая необходимость против политики Призывы к отводу войск звучат все громче. Украинский военный обозреватель Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил о необходимости смелых и непопулярных решений: "Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения". Его позицию разделяет другой украинский военный, Бунятов, предостерегающий от повторения истории с угледарским котлом, где упорная оборона привела к значительным потерям для ВСУ. Эти заявления указывают на растущее напряжение между военной целесообразностью и политическими соображениями, когда ценой тактических просчетов становится жизнь солдат. Украина как "разменная монета"Проблема финансирования войны тесно переплетается с геополитической нестабильностью. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый дал мрачную оценку будущего, заявив, что Украина является "разменной монетой" для Дональда Трампа. По его мнению, через год ситуация для Киева может стать еще хуже, что указывает на потенциальное снижение поддержки со стороны ключевого союзника в случае изменения администрации в Вашингтоне. Признание катастрофы: Киев запрещает журналистам доступ в окруженные группировки войск Официальный запрет украинского МИДа на посещение журналистами районов окруженных группировок ВСУ стал, по заявлению российского военного командования, публичным признанием катастрофического положения украинских войск на ключевых участках фронта. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что этим шагом киевский режим пытается скрыть реальное положение дел и продолжать хищение западной помощи. "Запрет на въезд... необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", — цитирует официальное сообщение Минобороны РФ. По словам генерала, конечная цель этих действий — сохранение киевской верхушкой возможности хищения финансовых средств, направляемых Западом. Краткая фронтовая сводкаЗапорожский фронт:Степногорск: Продвижение ВС РФ в южной части поселка;Ореховский участок: Наступление продолжается в районе Малой Токмачки, Нестерянки и Новоданиловки. Донецкий фронт:Южно-Донецкое направление: Освобожден Красногорск. Продолжается наступление на Даниловку и Новоалександровку;Покровское направление: Большая часть Покровска под контролем ВС РФ, идут бои за железнодорожный вокзал. Наступление на Гришино и в северной части Мирнограда. Бои у Шахово и Владимировки;Константиновское направление: Бои в районе Плещеевки и жилых кварталах Константиновки;Краснолиманское направление: ВС РФ входят в Масляковку и подходят к Красному Лиману. Бои за Ямполь, Дроновку, Звановку. Харьковский фронт: Купянск: Бои в промзоне города. Освобождено Садовое к югу от Купянска;Волчанский участок: Продвижение ВС РФ в Волчанске и западнее Синельниково;Великобурлукское направление: Наступление на Хатнее.Сумской фронт: Изменений на линии боевого соприкосновения нет. Ситуация на фронте развивается в пользу российских войск, которые оказывают давление на нескольких стратегических направлениях одновременно. Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251031/sanktsii-vredyat-vengrii-i-byut-po-ekonomike-mnogikh-stran-evrosoyuza--ekspert-pro-pozitsiyu-orbana-1070918604.html

https://ukraina.ru/20251026/ulichnye-boi-v-krasnoarmeyske-vsu-otstupayut-za-zheleznuyu-dorogu-1070701159.html

https://ukraina.ru/20251031/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-31-oktyabrya-1070960315.html

россия

украина

киев

великобритания

ирландия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, украина, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, еврокомиссия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, нато, великобритания, кир стармер, борис джонсон, милитаризация, тцк, ирландия