Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, пишет New York Times
"Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.В публикации также приводятся заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.
"Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.
В публикации также приводятся заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.
"Возможно, неудивительно, что человек, приближающийся к концу восьмого десятка, подводит итоги. Но это удивительно для Трампа, который редко занимается публичным самоанализом, вызывающим сомнения в том, что тот достоин места в раю", - отмечается в статье.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.