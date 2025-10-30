Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/tramp-s-pomoschyu-ukrainy-khochet-zasluzhit-mesto-v-rayu---nyt-1070919077.html
Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT - 30.10.2025 Украина.ру
Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, пишет New York Times
2025-10-30T14:50
2025-10-30T14:50
украина
новости
сша
газа
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1d/1064409578_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_41133328488d2fd80faa95749bc6d37c.jpg
"Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.В публикации также приводятся заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1d/1064409578_1:0:973:729_1920x0_80_0_0_4be7f31e78f9c2f8788ca9503c3c2652.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, сша, газа, дональд трамп
Украина, Новости, США, Газа, Дональд Трамп

Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT

14:50 30.10.2025
 
© ФотоТрамп доволен
Трамп доволен - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, пишет New York Times
"Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.
В публикации также приводятся заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.
"Возможно, неудивительно, что человек, приближающийся к концу восьмого десятка, подводит итоги. Но это удивительно для Трампа, который редко занимается публичным самоанализом, вызывающим сомнения в том, что тот достоин места в раю", - отмечается в статье.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаНовостиСШАГазаДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы
15:01Киеву понадобится 10 лет на восстановление энергообъектов
14:57Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России
14:56Хозяева ночи: Хисамов о том, как Брюссель угрожает Москве, "боясь собственных бомжей"
14:54Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне
14:5312 баллов по шкале Рихтера: как прошли переговоры Трампа и Си
14:50Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
14:47На Лиманском направлении штурмовики 25 армии ГВ «Запад» взломали оборону противника в заказнике «Святые горы».
14:36Пять новых заводов и 200 миллиардов: "Роснано" определила основные направления развития
14:30ВС РФ взяли под контроль дачи к западу от Степногорска
14:28Как Си Цзинпинь и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную
14:09Русский штык против "маятника": главред Украина.ру о том, почему западная эскалация обречена на провал
14:05Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
13:51Трамп отправляется за грибами. Ядерными
13:30Песков заверил, что испытание "Буревестника" не является ядерным
13:09Кабмин Украины отозвал свой законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии
13:07Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
13:00"Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября
12:56"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта
12:46"Король Владимир I": В Киеве разгорается скандал вокруг узурпации власти Зеленским
Лента новостейМолния