Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT

Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT - 30.10.2025 Украина.ру

Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT

Президент США Дональд Трамп пытается заслужить место в раю посредством своих миротворческих усилий в секторе Газа и на Украине, пишет New York Times

2025-10-30T14:50

2025-10-30T14:50

2025-10-30T14:50

"Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения", - сообщается в материале.В публикации также приводятся заявления Трампа, выражавшего сомнения в том, что он заслужил место в раю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

