Россия догнала Британию... по числу миллиардеров

Россия догнала Британию... по числу миллиардеров

Россия догнала Великобританию и разделила с ней четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров в 2024 году. Об этом со ссылкой на доклад исследовательской кампании Altrata 30 октября сообщает РИА Новости

Согласно данным компании, за 2024 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей подняться на четвёртое место, разделив его с Великобританией.Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек.В июле на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, лидирующий в рейтинге. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать участникам СВО в безвозмездное пользование недвижимость, конфискованную у коррупционеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

