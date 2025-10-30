Россия догнала Британию... по числу миллиардеров - 30.10.2025 Украина.ру
Россия догнала Британию... по числу миллиардеров
Россия догнала Британию... по числу миллиардеров - 30.10.2025 Украина.ру
Россия догнала Британию... по числу миллиардеров
Россия догнала Великобританию и разделила с ней четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров в 2024 году. Об этом со ссылкой на доклад исследовательской кампании Altrata 30 октября сообщает РИА Новости
2025-10-30T04:03
2025-10-30T04:05
Согласно данным компании, за 2024 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей подняться на четвёртое место, разделив его с Великобританией.Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек.В июле на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, лидирующий в рейтинге. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать участникам СВО в безвозмездное пользование недвижимость, конфискованную у коррупционеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия догнала Британию... по числу миллиардеров

04:03 30.10.2025 (обновлено: 04:05 30.10.2025)
 
Россия догнала Великобританию и разделила с ней четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров в 2024 году. Об этом со ссылкой на доклад исследовательской кампании Altrata 30 октября сообщает РИА Новости
Согласно данным компании, за 2024 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей подняться на четвёртое место, разделив его с Великобританией.
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек.
В июле на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, лидирующий в рейтинге. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать участникам СВО в безвозмездное пользование недвижимость, конфискованную у коррупционеров.
30 сентября, 15:21
Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл Считать деньги в чужих карманах вообще-то нехорошо, но очень хочется. Тем более об этом человеке журналисты как-то написали: "Монеты сыплются в карманы с такой скоростью, что ему нужен паровой экскаватор, чтобы не захлебнуться в деньгах".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
