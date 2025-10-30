Передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО предложили в Госдуме
02:11 30.10.2025 (обновлено: 02:15 30.10.2025)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗавершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать участникам СВО в безвозмездное пользование недвижимость, конфискованную у коррупционеров. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
"Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование", – сказал Миронов
По словам Миронова, ещё в августе он обратился к правительству с инициативой наделить фонд "Защитники Отечества" правом распоряжаться обращённой в собственность государства недвижимостью, а также денежными средствами, полученными в результате ее реализации.
"Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности – пускать с молотка на нужды наших героев!" – добавил лидер партии.
15 октября лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе.
