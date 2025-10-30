https://ukraina.ru/20251030/peredavat-nedvizhimost-korruptsionerov-uchastnikam-svo-predlozhili-v-gosdume-1070886326.html

Передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО предложили в Госдуме

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать участникам СВО в безвозмездное пользование недвижимость, конфискованную у коррупционеров. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости

По словам Миронова, ещё в августе он обратился к правительству с инициативой наделить фонд "Защитники Отечества" правом распоряжаться обращённой в собственность государства недвижимостью, а также денежными средствами, полученными в результате ее реализации."Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности – пускать с молотка на нужды наших героев!" – добавил лидер партии.15 октября лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

