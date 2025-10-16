И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России - 16.10.2025 Украина.ру
И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России - 16.10.2025 Украина.ру
И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на документ в ночь на 16 октября сообщает РИА Новости
"Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", — говорится в письме.Миронов также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине.Лидер партии в документе отметил, что Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. По сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства.Миронов также напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало прямым нарушением международного права и нарушением государственного суверенитета Российской Федерации."Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", — подчеркнул политик.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила за счет замороженных российских активов выделить Украине новый кредит, который она вернет, только если Россия выплатит "репарации". Однако консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе пока нет.ЕС постоянно давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине. Однако депозитарий выступает против экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света.В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе. По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. В ответ на такие действия Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, россия, госдума, сергей миронов, золотовалютный резерв, замороженные активы, ес, евросоюз, европа, кража, прокуратура, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, брюссель
Новости, Украина.ру, Россия, Госдума, Сергей Миронов, золотовалютный резерв, замороженные активы, ЕС, Евросоюз, Европа, кража, Прокуратура, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель

И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России

01:59 16.10.2025 (обновлено: 02:03 16.10.2025)
 
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на документ в ночь на 16 октября сообщает РИА Новости
"Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", — говорится в письме.
Миронов также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине.
Лидер партии в документе отметил, что Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. По сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства.
Миронов также напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало прямым нарушением международного права и нарушением государственного суверенитета Российской Федерации.
"Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", — подчеркнул политик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила за счет замороженных российских активов выделить Украине новый кредит, который она вернет, только если Россия выплатит "репарации". Однако консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе пока нет.
ЕС постоянно давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине. Однако депозитарий выступает против экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе. По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.
В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. В ответ на такие действия Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Шохин Александр Николаевич - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
20 сентября, 13:23
"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активамиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой использования заблокированных в Европе российских активов в совместных проектах с Соединенными Штатами в третьих странах. Об этом 20 сентября написало издание RT
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руРоссияГосдумаСергей Мироновзолотовалютный резервзамороженные активыЕСЕвросоюзЕвропакражаПрокуратураЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенБрюссель
 
