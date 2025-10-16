https://ukraina.ru/20251016/i-rossiyskikh-deyateley-mironov-prizval-rassledovat-krazhu-rezervov-tsb-rossii-1070166325.html

И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России

И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой добиваться преследования виновных в "ползучей экспроприации" замороженных резервов ЦБ РФ в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на документ в ночь на 16 октября сообщает РИА Новости

"Прошу вас… обратиться в Европейскую прокуратуру (EPPO, European Public Prosecutor's Office) с требованием вынести официальные предостережения официальным лицам Европейского союза о недопустимости действий, направленных на совершение преступлений в отношении финансовых средств, принадлежащих Российской Федерации", — говорится в письме.Миронов также попросил генпрокурора провести расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в незаконном присвоении средств РФ и передаче их Украине.Лидер партии в документе отметил, что Европейский союз близок к фактическому изъятию резервов Центрального банка России, замороженных в бельгийском Euroclear. По сути, речь идет о незаконной экспроприации, попытке окончательно прекратить права ЦБ РФ на эти средства.Миронов также напомнил, что первым шагом стал арест резервов ЦБ в 2022 году, что стало прямым нарушением международного права и нарушением государственного суверенитета Российской Федерации."Основой международного права является обычай о суверенном равенстве государств: все государства равны, у каждого есть свой суверенитет. Государства не могут обращать взыскание на собственность друг друга, и любое такое изъятие будет нарушать международное право. Таким образом, законных способов изъять резервы Центрального банка России нет. Однако Европейский союз продолжает политику "ползучей экспроприации", — подчеркнул политик.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила за счет замороженных российских активов выделить Украине новый кредит, который она вернет, только если Россия выплатит "репарации". Однако консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе пока нет.ЕС постоянно давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине. Однако депозитарий выступает против экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света.В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе. По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. В ответ на такие действия Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

