Откровенная пощёчина Киеву: Безпалько об окружении боевиков ВСУ в Купянске и Красноармейске
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о готовности объединённого Запада к... 30.10.2025
2025-10-30T19:28
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о готовности объединённого Запада к повышению уровня эскалации конфликта с применением ядерного оружия: 00:30 – О ядерном повышении ставок; 08:49 – О встрече Си и Трампа в Пусане; 18:06 – Европейская эскалация против России; 24:54 – Окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Откровенная пощёчина Киеву: Безпалько об окружении боевиков ВСУ в Купянске и Красноармейске
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о готовности объединённого Запада к повышению уровня эскалации конфликта с применением ядерного оружия:
00:30 – О ядерном повышении ставок;
08:49 – О встрече Си и Трампа в Пусане;
18:06 – Европейская эскалация против России;
24:54 – Окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica