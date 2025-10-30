https://ukraina.ru/20251030/otkrovennaya-poschchina-kievu-bezpalko-ob-okruzhenii-boevikov-vsu-v-kupyanske-i-krasnoarmeyske-1070939616.html

Откровенная пощёчина Киеву: Безпалько об окружении боевиков ВСУ в Купянске и Красноармейске

Откровенная пощёчина Киеву: Безпалько об окружении боевиков ВСУ в Купянске и Красноармейске

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о готовности объединённого Запада к... Украина.ру, 30.10.2025

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о готовности объединённого Запада к повышению уровня эскалации конфликта с применением ядерного оружия: 00:30 – О ядерном повышении ставок; 08:49 – О встрече Си и Трампа в Пусане; 18:06 – Европейская эскалация против России; 24:54 – Окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica

