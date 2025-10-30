https://ukraina.ru/20251030/ne-zavisit-ot-vneshnego-vliyaniya-zakharova---pro-tesnoe-sotrudnichestvo-rossii-s-indiey-i-kitaem-1070939478.html

"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 30 октября ответила на вопрос издания Украина.ру касательно отказа госкомпаний Индии и Китая закупать нефть российских компаний из-за санкций США

2025-10-30T19:46

Западные СМИ активно педалируют тему отказа госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" из-за американских санкций.На вопрос журналиста Украина.ру о том, может ли угроза экономических санкций оказаться сильнее политических связей России с Индией и Китаем Захарова заявила, что не стоит противопоставлять сферы сотрудничества с международными партнерами."Мы совместно выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество и с политической, и с экономической точек зрения", — подчеркнула дипломат.Она отметила, что Россия и ее партнеры следуют этому принципу при любых обстоятельствах. "Следуем такому принципу при любых обстоятельствах, в том числе и даже неблагоприятных", — сказала официальный представитель МИД России.Особое внимание Захарова уделила стратегическому характеру российско-китайского энергетического партнерства. Она напомнила, что Россия на протяжении многих лет удерживает первое место по объему поставок нефти в Китае."Российско-китайское партнерство в области энергетики носит стратегический характер, не подвержена сиюминутным веяниям и не зависит от внешнего влияния" — заявила официальный представитель МИД России.В завершение Мария Захарова четко обозначила намерение России и дальше развивать это направление. "Намерена продолжать развивать и углублять сотрудничество на благо народов наших стран", — резюмировала Мария Захарова.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал о том, что руководство КНР занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем."Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.Аналитик подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — подчеркнул Иванов.Также Захарова прокомментировала действия Запада относительно подрыва "Северных потоков". Подробности в публикации "Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков".

