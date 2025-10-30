"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем - 30.10.2025 Украина.ру
"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем
"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем - 30.10.2025 Украина.ру
"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 30 октября ответила на вопрос издания Украина.ру касательно отказа госкомпаний Индии и Китая закупать нефть российских компаний из-за санкций США
2025-10-30T19:46
2025-10-30T20:02
Западные СМИ активно педалируют тему отказа госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" из-за американских санкций.На вопрос журналиста Украина.ру о том, может ли угроза экономических санкций оказаться сильнее политических связей России с Индией и Китаем Захарова заявила, что не стоит противопоставлять сферы сотрудничества с международными партнерами."Мы совместно выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество и с политической, и с экономической точек зрения", — подчеркнула дипломат.Она отметила, что Россия и ее партнеры следуют этому принципу при любых обстоятельствах. "Следуем такому принципу при любых обстоятельствах, в том числе и даже неблагоприятных", — сказала официальный представитель МИД России.Особое внимание Захарова уделила стратегическому характеру российско-китайского энергетического партнерства. Она напомнила, что Россия на протяжении многих лет удерживает первое место по объему поставок нефти в Китае."Российско-китайское партнерство в области энергетики носит стратегический характер, не подвержена сиюминутным веяниям и не зависит от внешнего влияния" — заявила официальный представитель МИД России.В завершение Мария Захарова четко обозначила намерение России и дальше развивать это направление. "Намерена продолжать развивать и углублять сотрудничество на благо народов наших стран", — резюмировала Мария Захарова.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал о том, что руководство КНР занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем."Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.Аналитик подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — подчеркнул Иванов.Также Захарова прокомментировала действия Запада относительно подрыва "Северных потоков". Подробности в публикации "Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков".
"Не зависит от санкций": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о сотрудничестве с Индией и Китаем

19:46 30.10.2025 (обновлено: 20:02 30.10.2025)
 
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наталья
Мареева
Все материалы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 30 октября ответила на вопрос издания Украина.ру касательно отказа госкомпаний Индии и Китая закупать нефть российских компаний из-за санкций США
Западные СМИ активно педалируют тему отказа госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" из-за американских санкций.
На вопрос журналиста Украина.ру о том, может ли угроза экономических санкций оказаться сильнее политических связей России с Индией и Китаем Захарова заявила, что не стоит противопоставлять сферы сотрудничества с международными партнерами.
"Мы совместно выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество и с политической, и с экономической точек зрения", — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что Россия и ее партнеры следуют этому принципу при любых обстоятельствах. "Следуем такому принципу при любых обстоятельствах, в том числе и даже неблагоприятных", — сказала официальный представитель МИД России.
Особое внимание Захарова уделила стратегическому характеру российско-китайского энергетического партнерства. Она напомнила, что Россия на протяжении многих лет удерживает первое место по объему поставок нефти в Китае.
"Российско-китайское партнерство в области энергетики носит стратегический характер, не подвержена сиюминутным веяниям и не зависит от внешнего влияния" — заявила официальный представитель МИД России.
В завершение Мария Захарова четко обозначила намерение России и дальше развивать это направление. "Намерена продолжать развивать и углублять сотрудничество на благо народов наших стран", — резюмировала Мария Захарова.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал о том, что руководство КНР занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем.
"Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.
Аналитик подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — подчеркнул Иванов.
Также Захарова прокомментировала действия Запада относительно подрыва "Северных потоков". Подробности в публикации "Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков".
Руслан Сафаров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
19:11
Руслан Сафаров: Россия и Китай показали Трампу, что если США не примут новую реальность, то потеряют всёДля США сейчас не лучшее время. Наступает эпоха, когда они осознают себя в новых геополитических условиях, где есть новые центры силы – Китай, Россия, Индия. При этом есть ощущение, что Трамп не хочет это признавать. Я его понимаю. Они привыкли думать, что они царь горы. А результаты? Результат налицо
