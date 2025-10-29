https://ukraina.ru/20251029/vybory-na-ukraine-chto-opyat--1070835271.html

Выборы на Украине: что, опять?

Выборы на Украине: что, опять?

Пётр Алексеевич Порошенко* поведал изумлённой нации, что выборы президента, парламента и местного самоуправления, несмотря на героическое сопротивление пятого президента (т.е. – самого Порошенко), уже назначены и состоятся 26 октября следующего года (важное уточнение – год-то мог быть и позапрошлый…) Верим?

Собственно, сказал он с некоторой долей неуверенности:"Я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года предстоят по Конституции выборы парламента. Хотя они должны были быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы. Мечта властей — провести все выборы одновременно. Но американцы этого не дают делать. И вот они сейчас готовят всё так, чтобы оставить без оппонентов".Он также сослался на информацию с полиграфкомбината "Украина", где подсчитывают число нужных бюллетеней, и из ЦИК, который проверяет реестр избирателей.Отметим несколько важных моментов:Тем не менее, Порошенко, человек серьёзный, просто так языком ляпать не будет (будет), потому мы решили всё же проверить его информацию. Без особого, надо сказать, энтузиазма. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что Порошенко сказал чистую правду!Наш источник, имеющий отношение к процессу организации выборов, уверенно сообщил, что да — выборы назначены на 26 октября! Правда, он столь же уверенно сообщил, что выборы в эту дату не состоятся…Ну, для начала — что значит "назначены"?В соответствии с украинским законодательством досрочные выборы Рады назначаются президентом, выборы президента и органов местного самоуправления — Радой. На самом деле телодвижений должно быть значительно больше. В нашем случае для проведения выборов нужно отменить военное положение (Рада тут может просто не продлять его сроки) и отдельным законом выделить в государственном бюджете средства на организацию избирательного процесса.Легко заметить, что ни одно из этих действий или бездействий не произведено. А если бы было произведено, то выборы проводятся через три месяца от момента принятия соответствующего указа/постановления, а не через год.Так что правда пятого президента не совсем чистая. Однако, повторим, он не соврал — речь идёт о политическом решении, которое донесено до заинтересованных лиц (в том числе — до аппарата ЦИК, а уж он поставил в известность руководство полиграфкомбината "Украина").Давид Арахамия информацию Порошенко опроверг, но как-то "гибридно" — по сути, ничего не опровергнув:"В очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, (…) лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения".Как вы понимаете, ни то ни другое возражение не может иметь отношение к дате, которая будет через год. Так, например, для проведения выборов в конце октября нужно отменить военное положение в апреле следующего года. Ближайший контрольный срок по военному положению — 3 февраля (именно по эту дату Рада продлила военное положение постановлением от 21 октября).Другое дело, не ответить он не мог — с точки зрения внутриполитической повестки Офису президента этот вброс не особенно нужен — он негативно влияет на готовность граждан воевать дальше и даёт медийные козыри Порошенко.Между тем прекращение активной фазы конфликта на Украине прогнозируют в конце этого — начале следующего года. Например, Шмуэль Каменецкий сообщил, что по его информации война прекратится 15 января 2026 года. Кто такой Каменецкий? Главный раввин Днепропетровска — один из самых влиятельных и информированных людей Украины с огромными международными связями (любавичский ребе — гражданин США и приехал именно оттуда). Верить ему, конечно, не обязательно, но он на дате и не настаивает — по его словам, это контрольный срок урегулирования по мнению значимых фигур в Европе.Впрочем, к урегулированию конфликта это всё отношения не имеет. Утечка, организованная через Порошенко, адресована вообще-то говоря администрации Трампа и призвана продемонстрировать готовность Киева к ведению переговоров и прекращению конфликта. Возможна и более сложная схема — такой ход подсказан Зеленскому в Вашингтоне, и адресат — Москва, где в готовность Зеленского к переговорам и, тем более, выборам, верят примерно как в инопланетян (допускают их существование, но не более того). Но мы в этом сомневаемся — для Москвы такие сигналы, не подтверждённые соответствующими юридическими действиями, не выглядят весомыми.Разумеется, сами по себе такие сигналы не означают ни готовности Киева серьёзно о чём-то договариваться (пока за спиной у Украины "коалиция желающих", ему это в общем-то и не нужно), ни готовности проводить выборы (зачем Украине выборы? там уже есть президент…).Означают они скорее всего то, что Киев продолжает игру с Трампом, пытаясь убедить его изменить политику в отношении украинского конфликта. Это более важно, чем мотивация к мобилизации, которой в любом случае нет, и политическое будущее Порошенко, которого нет тоже. Предыдущий раунд борьбы Зеленского с Трампом, как мы помним, закончился ничьей…* Лицо, являющееся членом экстремистского объединения.Об итогах "предыдущего раунда" – переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне 17 октября, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне"

