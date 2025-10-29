https://ukraina.ru/20251029/perspektivy-massovoy-evakuatsii-i-sudby-kramatorska-chego-ozhidayut-v-kieve-1070828451.html

Перспективы массовой эвакуации и судьбы Краматорска. Чего ожидают в Киеве

В столице Украины мёрзнущие киевляне сейчас чаще всего обсуждают не политические баталии или ситуацию на фронте, а перспективы отопительного сезона. Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил 28 октября в эфире телемарафона, что в Киеве - самая тяжелая ситуация с электричеством.

Но, по его словам, у столицы Украины "имеется потенциал", чтобы исправить ситуациюВ украинских СМИ одни эксперты пугают жителей "черной зимой" и советуют перебираться загород в дома с печным отоплением. Другие уверены, что властям удастся решить проблемы с нехваткой газа и электричества.Первый заместитель главы Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев уверяет горожан, что в Киеве строятся сразу 7 новых ТЭЦ. Однако украинские эксперты отмечают, что речь идёт не о полноценных ТЭЦ, а о маломощных газотурбинных установках, которые не смогут решить проблему электроснабжения крупного мегаполиса. Пантелеев говорит, что они строятся сразу с защитой второго уровня, но уточняет, что даже такая защита рассчитана лишь на одно попадание "Герани".Мэр Киева Виталий Кличко заявил киевлянам, что запуск отопления начинается во вторник 28 октября. В тот же день и Зеленский пообещал начало запуска отопления жителям большинства регионов. Однако оба в унисон делают оговорку, что начало запуска еще не означает, что в квартирах потеплеет. Речь идёт лишь о начале неких работ, которые могут растянуться на неделю и более.Украинский энергетический эксперт Олег Попенко рассказывает, что энергетические объекты будут "выносить" и далее, поэтому предлагает киевлянам надеяться лишь на чудо. "К сожалению, россияне ставят себе единственную цель — полностью погрузить Киев в темноту. И это вполне реально, они могут этого добиться. Причин этому достаточно: объекты „Киевтеплоэнерго“ достаточно не защищены от дронов, Трипольская ТЭЦ была под серьезными ракетными ударами, и там сейчас огромные проблемы. Нам остается только надеяться на чудо", - стращает горожан эксперт.Попенко считает, что ситуация могла бы быть более стабильной, если бы была некая договоренность с россиянами "о совместном ненанесении ударов по энергетическим объектам". Однако именно Зеленскому надо было начать новый виток инфраструктурной войны ударами по российским НПЗ.Эксперт советует уже сейчас готовиться к эвакуации Киева, хотя и признает, что физически эвакуировать четырехмиллионный город за короткое время невозможно. Кроме того, не все жители будут готовы уехать. Даже если власти попытаются провести эвакуацию, по меньшей мере, 25% киевлян останутся в городе, говорит эксперт.Попенко требует от городских властей позаботиться об организации мест, где киевляне смогут временно находиться в случае затяжных блэкаутов и сильных морозов. "И это должны быть не палатки у дома. Такими местами могут быть спортивные залы в школах, помещения клубов, здания районных администраций, где можно разместить людей. То есть помещение, где можно установить мобильные котельные и генераторы", - подчеркивает Попенко.В случае длительных морозов в Киеве может замерзнуть система отопления панельных домов. Чтобы этого избежать эксперт советует сливать воду, когда морозы минус 10 градусов будут держаться несколько дней кряду. Но, по его оценкам, штатных слесарей, которые это могут сделать, в Киеве не более 50 человек. Следовательно, на эту работу у них уйдут недели.В этой ситуации киевляне смогли оценить очередной глуповатый комментарий Елены Зеленской, которая заявила на днях, что украинцы якобы готовы терпеть без газа, света и воды еще 2-3 года ради членства в ЕС в будущем. Сослалась она на данные каких-то ей одной известных опросов, по которым якобы 90% украинцев на это готовы. Сама она, естественно, в это время не будет ни в чём нуждаться.Однако помимо перспектив жизни без света и отопления киевлян пугают и тем, что столица Украины скоро может напоминать прифронтовые города из-за совершенствования российских дронов и авиабомб.Игорь Райков, начальник службы беспилотных систем 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" рассказывает, что российские FPV-дроны так быстро модернизируются, что уже через 3–6 месяцев смогут преодолевать 100 км и долетать до Киева.Он также говорит, что Киеву нужно наращивать силы ПВО и стремиться сбивать хотя бы 50% тех "Шахедов" ("Гераней"), которые сейчас летят на город (по официальной статистике сбивают более 90%). Заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов в эфире "Новости.LIVE" тоже говорит, что расстояние, на которое залетают российские FPV-дроны, будет увеличиваться. "Киеву надо готовиться ловить FPV-дроны, против которых классическая ПВО будет бессильна", - предупреждает Фирсов.Еще летом руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, озвучивала свой прогноз на 2026 год относительно возможных российских ударов с помощью тысяч дронов по Киеву. Берлинскую тогда обвинил в паникёрстве. Сейчас же такие прогнозы высказывают военные и эксперты, наблюдая за увеличением дальнобойности российских дронов. Тот же Райков советует киевлянам посмотреть на то, что происходит в Краматорске, чтобы понять, что их ожидает в следующем году.О том, к каким социальным последствиям может привести срыв отопительного сезона - в статье Михаила Павлива "На Украине будет "Отопительный майдан""

