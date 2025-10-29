https://ukraina.ru/20251029/ikh-prosto-vyshvyrnut-ottuda-rostislav-ischenko-o-tom-pochemu-ukraina-ne-khochet-vykhodit-iz-dnr-1070786620.html
"Их просто вышвырнут оттуда": Ростислав Ищенко о том, почему Украина не хочет выходить из ДНР
Киев блокирует любые переговоры, так как не готов к фактическому признанию "новых" российских территорий даже перед лицом неминуемого военного поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
По словам Ищенко, Россия требует признания определенных территорий если не юридически, то фактически путем вывода частей ВСУ за пределы ДНР. "И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель", — заявил Ищенко.При этом, как отметил эксперт, киевский режим продолжает сопротивляться. "И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда", — констатировал Ищенко.Политолог также описал возможный сценарий урегулирования. "А дальше, как предлагал Трамп, идет речь об обмене территориями, потому что Россия занимает какие-то части Харьковской области, Днепропетровской области. К моменту переговоров отобьёт что-то в Запорожской области", — сказал он.Однако, по словам Ищенко, этот план упирается в позицию Киева. "Зеленский отказывается это делать, потому что де-факто тем самым признает претензии России. И в это все упирается, потому что если нет согласия Украины на признание, нейтрализацию, если Киев говорит, что мы все равно будем вооружаться и эти территории отбивать, через 10, 50, 100 лет, но будем, то тогда такой мир не может быть заключен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О разных аспектах СВО — в материале Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр на сайте Украина.ру.
