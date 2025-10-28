Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 октября - 28.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ активно продвигаются в районе (Красноармейской) Покровской агломерации, в том числе в городской застройке, а также подступают к Красному Лиману — и это несмотря на проливные дожди.
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ активно продвигаются в районе (Красноармейской) Покровской агломерации, в том числе в городской застройке, а также подступают к Красному Лиману — и это несмотря на проливные дожди.
25 октября, 04:30
В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"Новые дроны "Герань-3" с скоростью 700 км/ч и мощной боевой частью вынуждают ВСУ тратить на перехват дефицитные ЗРК, что значительно осложняет работу ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
