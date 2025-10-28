https://ukraina.ru/20251028/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-28-oktyabrya-1070780602.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 октября

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, ВС РФ активно продвигаются в районе (Красноармейской) Покровской агломерации, в том числе в городской застройке, а также подступают к Красному Лиману — и это несмотря на проливные дожди.

