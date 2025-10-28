https://ukraina.ru/20251028/soyuznikov-u-nas-tam-net-evstafev-o-nevozmozhnosti-dlya-ssha-osoznat-realii-bez-kollektivnogo-uma-1070748408.html

"Союзников у нас там нет": Евстафьев о невозможности для США осознать реалии без "коллективного ума"

Изменение риторики США по Украине в значительной степени является прямым следствием успехов ВС РФ, однако для полноценного признания реального положения дел американскому истеблишменту необходим "коллективный ум". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

"Осознание в США того, что от дублирования позиции [Владимира] Зеленского надо отходить, это на 80% достижение наших вооруженных сил", — заявил политолог.По его словам, "политический Вашингтон — это единый организм", что затрудняет быстрое изменение курса США. "Потому что союзников у нас там нет", — подчеркнул Евстафьев.Эксперт добавил, что для полноценного осознания ситуации американцам необходимо привлечь "людей реалистично мыслящих", поскольку без этого невозможно адекватно оценить положение дел."Союзников у нас там нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.

