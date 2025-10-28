"Союзников у нас там нет": Евстафьев о невозможности для США осознать реалии без "коллективного ума"
© AP / Alex Brandonфлаги США и России
© AP / Alex Brandon
Изменение риторики США по Украине в значительной степени является прямым следствием успехов ВС РФ, однако для полноценного признания реального положения дел американскому истеблишменту необходим "коллективный ум". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Осознание в США того, что от дублирования позиции [Владимира] Зеленского надо отходить, это на 80% достижение наших вооруженных сил", — заявил политолог.
"Но все-таки до конца осознать реалии на земле, о чем многократно говорил президент [РФ Владимир Путин], невозможно без работы коллективного ума политического Вашингтона, людей реалистично мыслящих", — отметил эксперт.
По его словам, "политический Вашингтон — это единый организм", что затрудняет быстрое изменение курса США. "Потому что союзников у нас там нет", — подчеркнул Евстафьев.
Эксперт добавил, что для полноценного осознания ситуации американцам необходимо привлечь "людей реалистично мыслящих", поскольку без этого невозможно адекватно оценить положение дел.
"Союзников у нас там нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
18 октября, 14:32Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процессаТрамп после переговоров с Зеленским в Вашингтоне улетел играть в гольф почти без общения с прессой, а все его заявления сводятся к тому, что "они должны поладить и закончить войну". Все это говорит о том, что он не может в публичной плоскости давить на Украину.
Подписывайся на