"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета
© telegram ukr_2025_ru
Система гражданской обороны Украины очень ослабла за годы независимости и значительно уступает российской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Сравнивая состояние защитной инфраструктуры, эксперт указал на ключевые различия. "В 1990е и 2000е годы деградация убежищ и укрытий для населения на Украине была сильнее, чем в России. У нас во многих городах сохранили какой-никакой фонд противоатомных убежищ и укрытий фонд наращивали. Особенно в 2010е-2020е годы. А на Украине это все разваливалось, разваливалось и разваливалось", — заявил Юрков.
Историк отметил запоздалые попытки Украины исправить ситуацию, указав, что по инерции сначала там действовали советские регламенты защитных сооружений, но по факту за них взялись только в 2022 году.
"И то нехотя. И то деньги куда-то исчезали. Да, когда по городу что-то прилетает ежедневно, они вынуждены что-то делать. Но устойчивость всей системы ниже, чем у нашей, потому что она сильно повреждена", — констатировал он.
Отвечая на вопрос об энергетике Украины, эксперт обозначил критерии оценки. "С энергетикой проще всего. Когда в городе темно, это означает, что энергетика навернулась. Полную катастрофу ей можно устроить за считанные недели. Но для этого нужно серьезное политическое решение. Никому не хочется, чтобы те же русские люди, ставшие заложниками своего режима, дополнительно страдали", — резюмировал собеседник издания.
