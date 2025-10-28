"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/polnuyu-katastrofu-mozhno-ustroit-za-nedeli-yurkov-pro-unichtozhenie-ukrainskoy-energetiki-1070746224.html
"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики - 28.10.2025 Украина.ру
"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
Система гражданской обороны Украины очень ослабла за годы независимости и значительно уступает российской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2025-10-28T06:00
2025-10-28T06:00
новости
украина
россия
украина.ру
энергетика
день энергетика
бомбоубежища
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506807_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d4fb7d8bbd8831b89a15a106a9d6fe4.jpg
Сравнивая состояние защитной инфраструктуры, эксперт указал на ключевые различия. "В 1990е и 2000е годы деградация убежищ и укрытий для населения на Украине была сильнее, чем в России. У нас во многих городах сохранили какой-никакой фонд противоатомных убежищ и укрытий фонд наращивали. Особенно в 2010е-2020е годы. А на Украине это все разваливалось, разваливалось и разваливалось", — заявил Юрков.Историк отметил запоздалые попытки Украины исправить ситуацию, указав, что по инерции сначала там действовали советские регламенты защитных сооружений, но по факту за них взялись только в 2022 году. Отвечая на вопрос об энергетике Украины, эксперт обозначил критерии оценки. "С энергетикой проще всего. Когда в городе темно, это означает, что энергетика навернулась. Полную катастрофу ей можно устроить за считанные недели. Но для этого нужно серьезное политическое решение. Никому не хочется, чтобы те же русские люди, ставшие заложниками своего режима, дополнительно страдали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251024/1070581060.html
украина
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506807_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b2c11bbc0d84869e1d42dbbea3450831.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, украина.ру, энергетика, день энергетика, бомбоубежища, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, ссср
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, энергетика, День энергетика, бомбоубежища, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, СССР

"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики

06:00 28.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Система гражданской обороны Украины очень ослабла за годы независимости и значительно уступает российской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Сравнивая состояние защитной инфраструктуры, эксперт указал на ключевые различия. "В 1990е и 2000е годы деградация убежищ и укрытий для населения на Украине была сильнее, чем в России. У нас во многих городах сохранили какой-никакой фонд противоатомных убежищ и укрытий фонд наращивали. Особенно в 2010е-2020е годы. А на Украине это все разваливалось, разваливалось и разваливалось", — заявил Юрков.
Историк отметил запоздалые попытки Украины исправить ситуацию, указав, что по инерции сначала там действовали советские регламенты защитных сооружений, но по факту за них взялись только в 2022 году.
"И то нехотя. И то деньги куда-то исчезали. Да, когда по городу что-то прилетает ежедневно, они вынуждены что-то делать. Но устойчивость всей системы ниже, чем у нашей, потому что она сильно повреждена", — констатировал он.
Отвечая на вопрос об энергетике Украины, эксперт обозначил критерии оценки. "С энергетикой проще всего. Когда в городе темно, это означает, что энергетика навернулась. Полную катастрофу ей можно устроить за считанные недели. Но для этого нужно серьезное политическое решение. Никому не хочется, чтобы те же русские люди, ставшие заложниками своего режима, дополнительно страдали", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября, 07:00
Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за ДнепрМы неоднократно обсуждали, что при желании наши войска легко могут форсировать Днепр и зацепиться за городскую застройку. Это витало в воздухе. У противника там была слабая группировка. И сейчас, как бы они ни пытались насытить Херсон войсками, это уже поздно, потому что все уже свершилось
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руэнергетикаДень энергетикабомбоубежищаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияСССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20Российские военные поражают цели в Полтавской области
06:50Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не так
06:40Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе
06:31Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии
06:10Украину ждет пиршество людоловов
06:05Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти
06:00"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
05:50Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте
05:40"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУ
05:30Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом
05:20Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА
05:10Евстафьев: Трамп зависит от евроатлантистов ради более важных, чем Украина, геополитических проектов
05:00Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
04:50Ищенко о целях России на Украине: "Контроль над предпольем" против "заморозки" от США
04:40"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине
04:30"Союзников у нас там нет": Евстафьев о невозможности для США осознать реалии без "коллективного ума"
04:25"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
04:20Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
04:10"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
04:01Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
Лента новостейМолния