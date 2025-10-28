https://ukraina.ru/20251028/evstafev-evropeytsy-budut-dratsya-do-poslednego-chtoby-ne-priznat-logiku-putina-i-upravlyat-trampom-1070751256.html

Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом

Союзники США будут оказывать давление на Трампа, поскольку признание логики Путина по Украине означает для них политическую смерть. При этом сам американский лидер внутренне согласен с необходимостью демилитаризации Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-10-28T05:30

"Для евроатлантистов признать логику [президента России Владимира] Путина означает очень изящную форму политического и социального самоубийства. Поэтому они будут драться до последнего и до последнего пытаться манипулировать Трампом, используя его геополитическую уязвимость", — заявил эксперт.Политолог отметил, что "то, как Стив Бэннон консультировал Трампа перед первой скандальной встречей в Белом доме с Зеленским показывает, что в глубине политической души, не нравственной, Трамп разделяет позицию президента Российской Федерации о том, что необходимы демилитаризация и денацификация Украины"."Зеленский, судя по тому, что сказал Бэннон, это нацистское ничтожество, поэтому никаких "Томагавков"", — прокомментировал Евстафьев слова советника Трампа. Он добавил, что "если европейцы примут логику Путина, которую постепенно болезненно принимает Трамп, то у них возникнут вопросы к своим политикам, которые довели ЕС до экономического спада"."У них Лувр обнесли, потому что экономили на системах безопасности, но при этом последнюю рубашку отдавали нацистскому киевскому режиму", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.

