Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом - 28.10.2025
Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом
Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом - 28.10.2025 Украина.ру
Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом
Союзники США будут оказывать давление на Трампа, поскольку признание логики Путина по Украине означает для них политическую смерть. При этом сам американский лидер внутренне согласен с необходимостью демилитаризации Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-10-28T05:30
2025-10-28T05:30
"Для евроатлантистов признать логику [президента России Владимира] Путина означает очень изящную форму политического и социального самоубийства. Поэтому они будут драться до последнего и до последнего пытаться манипулировать Трампом, используя его геополитическую уязвимость", — заявил эксперт.Политолог отметил, что "то, как Стив Бэннон консультировал Трампа перед первой скандальной встречей в Белом доме с Зеленским показывает, что в глубине политической души, не нравственной, Трамп разделяет позицию президента Российской Федерации о том, что необходимы демилитаризация и денацификация Украины"."Зеленский, судя по тому, что сказал Бэннон, это нацистское ничтожество, поэтому никаких "Томагавков"", — прокомментировал Евстафьев слова советника Трампа. Он добавил, что "если европейцы примут логику Путина, которую постепенно болезненно принимает Трамп, то у них возникнут вопросы к своим политикам, которые довели ЕС до экономического спада"."У них Лувр обнесли, потому что экономили на системах безопасности, но при этом последнюю рубашку отдавали нацистскому киевскому режиму", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
Новости
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий евстафьев, владимир путин, ес, европа, демилитаризация, денацификация, владимир зеленский, стив бэннон
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, Европа, демилитаризация, денацификация, Владимир Зеленский, Главные новости, Стив Бэннон

Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом

05:30 28.10.2025
 
Союзники США будут оказывать давление на Трампа, поскольку признание логики Путина по Украине означает для них политическую смерть. При этом сам американский лидер внутренне согласен с необходимостью демилитаризации Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Для евроатлантистов признать логику [президента России Владимира] Путина означает очень изящную форму политического и социального самоубийства. Поэтому они будут драться до последнего и до последнего пытаться манипулировать Трампом, используя его геополитическую уязвимость", — заявил эксперт.
Политолог отметил, что "то, как Стив Бэннон консультировал Трампа перед первой скандальной встречей в Белом доме с Зеленским показывает, что в глубине политической души, не нравственной, Трамп разделяет позицию президента Российской Федерации о том, что необходимы демилитаризация и денацификация Украины".
"Зеленский, судя по тому, что сказал Бэннон, это нацистское ничтожество, поэтому никаких "Томагавков"", — прокомментировал Евстафьев слова советника Трампа.
Он добавил, что "если европейцы примут логику Путина, которую постепенно болезненно принимает Трамп, то у них возникнут вопросы к своим политикам, которые довели ЕС до экономического спада".
"У них Лувр обнесли, потому что экономили на системах безопасности, но при этом последнюю рубашку отдавали нацистскому киевскому режиму", — резюмировал эксперт.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
