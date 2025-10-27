Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"

https://ukraina.ru/20251027/moment-istiny-dlya-rossiysko-serbskikh-otnosheniy-natsionaliziruet-li-vuchich-serbskuyu-dochku-gazproma-1070761032.html

Сербский энергетический сектор сталкивается с дополнительными проблемами после санкций, которые США ввели против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в видеообращении, опубликованном 26 октября на его странице в соцсетях

По словам Вучича, удар по энергетической безопасности страны сначала нанесли санкции, которые США ввели против "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) - дочки российского "Газпрома", а потом и запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны, которое вступит в силу 1 января 2026 года.Также сербский лидер отметил аварию на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL."У нас проблема с газом, или может появиться. У нас однозначно есть проблема с нефтью, но так как мы дали наши запасы "Нефтяной индустрии Сербии", я верю, что до 10 или 15 ноября мы абсолютно обеспечены всеми энергоносителями", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии проинформировал граждан о переговорах, которые власти ведут с российскими, американскими и европейскими партнерами для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации."Для меня чрезвычайно важно, чтобы люди знали – если в течение недели мы не найдем решение проблемы, мы через неделю будем принимать собственные решения и защитим население. Сербия превыше всего", - рассказал Вучич.О будущем "Нефтяной индустрии Сербии" российская и сербская сторона ведут переговоры еще с начала 2025 года. Тогда впервые стало известно о планах США ввести санкции против одного из важнейших предприятий Сербии, чей вклад в национальный бюджет составляет 12% от общих доходов страны.Под прицелом американской администрации сербская нефтяная компания оказалась из-за структуры собственности - 56,15% акций НИС принадлежит компаниям в составе российского "Газпрома". США потребовали от Сербии изменить структуру акционерного капитала либо путем национализации российской доли, либо путем ее покупки.По информации источников, близких к переговорам, Россия не против продать свою долю в "Нефтяной индустрии Сербии" иностранной компании, которая готова заплатить по ее рыночной стоимости. Тем временем Сербия предлагает выкупить долю у российского "Газпрома" за 800 млн евро, т.е. примерно за те же деньги, за которые в 2008 году "Газпром" приобретал тогда убыточную сербскую компанию вместе с ее долгом.По подсчетам российской стороны, за годы владения НИС "Газпромнефть" вложил в модернизацию более 4 млрд евро. В рамках компании в городе Панчево сегодня действует один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе, на котором выпускаются в том числе моторные топлива стандарта Евро-5, авиатопливо, сжиженный углеводородный газ, сырье для нефтехимической промышленности.В октябре американские санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" вступили в силу. Ее счета отключены от SWIFT, а нефтепровод JANAF, принадлежащий Хорватии, отказался поставлять сырье в НПЗ Панчево, ссылаясь на риск попадания под вторичные санкции.Энергетическую ситуацию в Сербии дополнительно усугубило решение Совета ЕС запретить с 1 января 2006 года транзит российского газа через территорию ЕС в третьи страны. Для действующих газовых контрактов вводится переходный период на два года. При этом со следующего года европейские страны обязаны будут подтверждать происхождение газа перед его импортом, говорится в заявлении Совета.В настоящее время трубопроводный газ из России Сербия получает по второй нитке "Турецкого потока": из России он идет в Турцию, оттуда местные трейдеры перепродают его в Болгарию, далее газ поступает в Сербию, в Венгрию и Словакию. Получается, что с 1 января 2026 года российский трубопроводный газ не смогут получать ни Венгрия, ни Словакия, ни Сербия, которая находится вне состава ЕС, но зависит от транзита через территорию Болгарии.При этом Белград задолго до введения запрета на транзит российского газа со стороны Евросоюза рассчитывал на подписание нового долгосрочного контракта на поставки российского газа по выгодным ценам, и, по словам самого Вучича, очень был разочарован, когда Москва решила продлить существующий газовый контракт с Сербией только до конца 2025 года.Торг вокруг НИС и его политические последствияВучич метается в двух огней и пытается найти ответ на главный вопрос – что нужно сделать для того, чтобы "Нефтяную индустрию Сербии" американцы действительно вывели из-под санкций. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Для Вучича важно понять, снимут ли американцы санкции с НИС если он национализирует активы или если он заберет только часть акций Газпрома. Он пытается получить гарантии, что это действительно так и будет. Если он что-то сделает с долями российских компаний в НИС и Россия это воспримет как недружественный шаг, а после этого американцы еще и не снимут санкции, это будет полный провал для него", - рассказал Юшков.Эксперт также не исключил, что президент Сербии в настоящий момент торгуется с российскими партнерами и пытается узнать, сколько денег они хотят получить за НИС, чтобы это не было воспринято как изъятие собственности и удар по интересам России."Российские компании хотят рыночную цену. Вучич намекает, что рыночную цену дать невозможно, потому что после введения санкций "Нефтяную индустрию Сербии" никто не купит по рыночной цене", - так по мнению эксперта выглядит этот торг.По словам Юшкова, возможностей усидеть на двух стульях для Вучича становится меньше, поэтому он пытается выбрать на каком стуле усидеть выгоднее."Россия со своей стороны показывает, что в случае недружественного изъятия собственности Белград столкнется с определенными последствиями. Москва не стала продлевать долгосрочный контракт на поставку газа в Сербию. "Газпром" продлил этот договор только до конца 2025 года, указывая на то, что условия дальнейшей поставки будут зависеть от того, какой сценарий для НИС выберет руководство Сербии", - подчеркнул Игорь Юшков.Также дальнейшее развитие событий зависит от того, как далеко уйдет Евросоюз в своей санкционной политике по отношению к России, добавил эксперт. По его мнению, если Сербия полностью потеряет поставки российского газа, это склонит чашу весов к национализации российских нефтяных активов."Это ухудшит отношения между Сербией и Россией. На официальном уровне, не считая народной дипломатии, эти отношения во многом держатся на дешевых поставках российских углеводородов в Сербию. Это, может быть не самая приятная, но реальная история", - подытожил Игорь Юшков.Быть с Европой - это дорогоКогда в 2008 году сербское руководство во главе с экс-президентом Борисом Тадичем приняло решение о продаже госпакета "Нефтяной индустрии Сербии" российской "Газпром нефти" за 400 млн евро (плюс 390 млн евро долга), эта сделка стала частью более широкого соглашения о сотрудничестве двух стран в области энергетики.Планировалось, что Сербия в рамках соглашения получит доступ к газопроводу "Южный поток", который "Газпром" планировал построить через территорию Болгарии и Сербии совместно с итальянской ENI. Также предполагалось, что "Газпром" достроит подземное хранилище газа "Банатски Двор" на территории Сербии.Сербская сторона рассчитывала, что благодаря получению доступа к газопроводу "Южный поток" общая сумма сделки с "Газпромом" увеличится по меньшей мере до 1,5 млрд евро. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заявлял, что сотрудничество с группой "Газпром" открывает перед Сербией перспективу превращения в один из энергетических центров не только на Балканах, но и в Европе.Изначально планировалось, что газопровод "Южный поток" заработает в 2015 году. Однако после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Европейская комиссия заняла крайне неконструктивную позицию по отношению к строительству газопровода. Премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски после встречи с американскими конгрессменами 8 июня в Софии заявил о приостановке работ на болгарском участке газопровода "до устранения замечаний Еврокомиссии".Вместо "Южного потока" на Балканы пришел "Турецкий поток", по которому Сербия до сих пор получает российский газ по цене значительно ниже европейской. Сербское руководство не скрывает, что это обстоятельство делает страну привлекательной для иностранных инвесторов. Собственно, привлечение иностранных инвестиций стало основой экономической стратегии Сербии в последнем десятилетии.Российское влияние на Балканах в последние 15 лет ассоциируется с "Нефтяной индустрией Сербии". Ее продажу или национализацию многие будут воспринимать как уход России из региона или, в более широком контексте, как очередной шаг к освобождению Европы от энергетической зависимости от России.Абсурд в том, что до сих пор Европа потребляет тот же российский газ, только полученный обходными путями и по гораздо более высокой цене. Евросоюз пока может это себе позволить. Но вопрос может ли этого позволить себе Сербия, которая в настоящий момент сталкивается с рядом внешнеполитических и внутриполитических вызовов.Это и требование смириться с потерей Косово во имя интеграции в Евросоюз, это угроза существованию Республики Сербской в рамках Боснии и Герцеговины, это глубокие противоречия внутри самого сербского общества, усиливающиеся на фоне затяжных антиправительственных выступлений.В этом контексте европейский запрет на транзит российского газа для сербского руководства приходит абсолютно не вовремя. Не щадят Вучича его европейские партнеры.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Россию с Сербией поссорит нефть? Из-за США судьба сербской дочки "Газпрома" оказалась под вопросом

