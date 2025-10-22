Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба" - 22.10.2025 Украина.ру
Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"
Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба" - 22.10.2025 Украина.ру
Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"
Официальная Варшава публично угрожает Венгрии актом международного терроризма на трубопроводе, снабжающем Евросоюз нефтью. С таким заявлением 22 октября выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши снова вступил в полемику с венгерским коллегой Петером Сийярто в соцсетях. Сикорский пригрозил уничтожением нефтепровода "Дружба", по которому потребители ЕС получают нефть из России.Польский дипломат выразил надежду, что акт международного терроризма сможет совершить командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди - этнический венгр на службе режима Зеленского, известный как "Мадяр" и руководитель атак БПЛА ВСУ на нефтепровод "Дружба".На прямые угрозы Польши в адрес Венгрии обратила внимание "Российская газета", отметившая, что венгры получают российскую нефть через нефтепровод "Дружба"."Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (речь об укронацисте и этническом венгре Роберте Бровди, который возглавляет Силы беспилотных систем Украины - прим. "РГ") наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - заявил польский министр, комментируя реплику главы МИД Венгрии.Издание напомнило также, что ранее Сийярто высмеял намерения польской стороны принудительно посадить самолет президента России, когда Владимир Путин будет направляться в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава венгерской дипломатии иронично указал на "независимость" польского суда, который под нажимом польского премьер-министра Дональда Туска запретил экстрадицию в Германию украинского гражданина, которого в ФРГ считают участником взрывов на "Северных потоках".Ранее в новостях: Аварии на европейских НПЗ: украинские СМИ воспевают очередную "перемогу"
польша
венгрия
россия
Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"

17:19 22.10.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальная Варшава публично угрожает Венгрии актом международного терроризма на трубопроводе, снабжающем Евросоюз нефтью. С таким заявлением 22 октября выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши снова вступил в полемику с венгерским коллегой Петером Сийярто в соцсетях.
Сикорский пригрозил уничтожением нефтепровода "Дружба", по которому потребители ЕС получают нефть из России.
Польский дипломат выразил надежду, что акт международного терроризма сможет совершить командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди - этнический венгр на службе режима Зеленского, известный как "Мадяр" и руководитель атак БПЛА ВСУ на нефтепровод "Дружба".
На прямые угрозы Польши в адрес Венгрии обратила внимание "Российская газета", отметившая, что венгры получают российскую нефть через нефтепровод "Дружба".
"Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (речь об укронацисте и этническом венгре Роберте Бровди, который возглавляет Силы беспилотных систем Украины - прим. "РГ") наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - заявил польский министр, комментируя реплику главы МИД Венгрии.
Издание напомнило также, что ранее Сийярто высмеял намерения польской стороны принудительно посадить самолет президента России, когда Владимир Путин будет направляться в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава венгерской дипломатии иронично указал на "независимость" польского суда, который под нажимом польского премьер-министра Дональда Туска запретил экстрадицию в Германию украинского гражданина, которого в ФРГ считают участником взрывов на "Северных потоках".
Ранее в новостях: Аварии на европейских НПЗ: украинские СМИ воспевают очередную "перемогу"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
