Польша угрожает Венгрии взрывом нефтепровода "Дружба"

Официальная Варшава публично угрожает Венгрии актом международного терроризма на трубопроводе, снабжающем Евросоюз нефтью. С таким заявлением 22 октября выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

2025-10-22T17:19

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039644272_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_3ec2c97de06de1ae772c58e0bd2f2bb6.jpg.webp

Глава МИД Польши снова вступил в полемику с венгерским коллегой Петером Сийярто в соцсетях. Сикорский пригрозил уничтожением нефтепровода "Дружба", по которому потребители ЕС получают нефть из России.Польский дипломат выразил надежду, что акт международного терроризма сможет совершить командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди - этнический венгр на службе режима Зеленского, известный как "Мадяр" и руководитель атак БПЛА ВСУ на нефтепровод "Дружба".На прямые угрозы Польши в адрес Венгрии обратила внимание "Российская газета", отметившая, что венгры получают российскую нефть через нефтепровод "Дружба"."Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (речь об укронацисте и этническом венгре Роберте Бровди, который возглавляет Силы беспилотных систем Украины - прим. "РГ") наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - заявил польский министр, комментируя реплику главы МИД Венгрии.Издание напомнило также, что ранее Сийярто высмеял намерения польской стороны принудительно посадить самолет президента России, когда Владимир Путин будет направляться в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава венгерской дипломатии иронично указал на "независимость" польского суда, который под нажимом польского премьер-министра Дональда Туска запретил экстрадицию в Германию украинского гражданина, которого в ФРГ считают участником взрывов на "Северных потоках".Ранее в новостях: Аварии на европейских НПЗ: украинские СМИ воспевают очередную "перемогу" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

