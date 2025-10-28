Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К" - 28.10.2025 Украина.ру
Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"
Рассуждая о будущем ядерного сдерживания, Юрков высказал мнение о необходимости возобновления испытаний. Эксперт детализировал свою идею, предложив конкретный сценарий совместных действий. "Я имею в виду, что [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп могли бы снять эти юридические преграды и договориться о проведении ядерных испытаний на каком-то далеком северном острове. Может быть, даже совместных. Собрать журналистов и блогеров", — отметил Юрков.По словам историка, ключевым элементом таких учений должна стать наглядная демонстрация последствий взрыва. "Взорвать мощный заряд. Расставить на полигоне пластиковых человечков, чтобы продемонстрировать, что с людьми происходит, когда все пылает и горит на десятки километров вокруг", — описал он."Современно и бодро показать это, чтобы люди в 4К посмотрели, как это выглядит на самом деле. Это был бы хороший отрезвляющий эффект. Когда ядерное оружие работает только на сдерживание, многие начинают думать, что эту дубинку никогда не вытащат, а если и вытащат, то она окажется гнилой и никому не повредит. Поэтому надо всячески напоминать, что это не так", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
Реальные ядерные испытания могли бы стать самым мощным сдерживающим фактором, отрезвив тех людей, которые считают это оружие абстракцией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Рассуждая о будущем ядерного сдерживания, Юрков высказал мнение о необходимости возобновления испытаний.
"Надеюсь, когда-нибудь дойдет до учений с применением настоящего ядерного оружия. Пока у нас действует запрет на это, но когда-нибудь он будет снят. Чтобы люди убедились, насколько это страшно и серьезно", — заявил он.
Эксперт детализировал свою идею, предложив конкретный сценарий совместных действий. "Я имею в виду, что [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп могли бы снять эти юридические преграды и договориться о проведении ядерных испытаний на каком-то далеком северном острове. Может быть, даже совместных. Собрать журналистов и блогеров", — отметил Юрков.
По словам историка, ключевым элементом таких учений должна стать наглядная демонстрация последствий взрыва. "Взорвать мощный заряд. Расставить на полигоне пластиковых человечков, чтобы продемонстрировать, что с людьми происходит, когда все пылает и горит на десятки километров вокруг", — описал он.
"Современно и бодро показать это, чтобы люди в 4К посмотрели, как это выглядит на самом деле. Это был бы хороший отрезвляющий эффект. Когда ядерное оружие работает только на сдерживание, многие начинают думать, что эту дубинку никогда не вытащат, а если и вытащат, то она окажется гнилой и никому не повредит. Поэтому надо всячески напоминать, что это не так", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
