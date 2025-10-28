https://ukraina.ru/20251028/ekspert-o-vozobnovlenii-yadernykh-ispytaniy-rasstavit-plastikovykh-chelovechkov-i-pokazat-vse-v-4k-1070737380.html

Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"

Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К" - 28.10.2025 Украина.ру

Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"

Реальные ядерные испытания могли бы стать самым мощным сдерживающим фактором, отрезвив тех людей, которые считают это оружие абстракцией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2025-10-28T04:00

2025-10-28T04:00

2025-10-28T04:00

новости

россия

сша

украина

василий стоякин

украина.ру

ядерный

ядерная угроза

ядерная безопасность

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/39/1018653970_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e0f4db73070fc933b78361a954a6ca2.jpg

Рассуждая о будущем ядерного сдерживания, Юрков высказал мнение о необходимости возобновления испытаний. Эксперт детализировал свою идею, предложив конкретный сценарий совместных действий. "Я имею в виду, что [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп могли бы снять эти юридические преграды и договориться о проведении ядерных испытаний на каком-то далеком северном острове. Может быть, даже совместных. Собрать журналистов и блогеров", — отметил Юрков.По словам историка, ключевым элементом таких учений должна стать наглядная демонстрация последствий взрыва. "Взорвать мощный заряд. Расставить на полигоне пластиковых человечков, чтобы продемонстрировать, что с людьми происходит, когда все пылает и горит на десятки километров вокруг", — описал он."Современно и бодро показать это, чтобы люди в 4К посмотрели, как это выглядит на самом деле. Это был бы хороший отрезвляющий эффект. Когда ядерное оружие работает только на сдерживание, многие начинают думать, что эту дубинку никогда не вытащат, а если и вытащат, то она окажется гнилой и никому не повредит. Поэтому надо всячески напоминать, что это не так", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251026/1070683815.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, василий стоякин, украина.ру, ядерный, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, оружие, ядерное оружие, испытания, полигон, учения, военные учения, военный эксперт