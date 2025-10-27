https://ukraina.ru/20251027/zachem-trampu-davit-na-zelenskogo--ekspert-raskryl-pochemu-soprotivlyaemost-ukrainy-udobna-dlya-ssha-1070629726.html

"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США

Отсутствие прямого давления Трампа на Зеленского может объясняться тактической целесообразностью для администрации США. Сопротивляемость Киева Вашингтон может использовать в дипломатической игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

Журналист Украина.ру поинтересовался, означает ли видимая несговорчивость Зеленского, проявленная во время его визита в Вашингтон, что у президента США не осталось рычагов влияния на Киев, но Данилов с такой постановкой вопроса не согласился."Зачем Трампу давить на Зеленского? Я не думаю, что в данном случае речь идет о персонифицированной политике", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что если бы Зеленский рассматривался как личное препятствие для президента США, эта проблема была бы решена быстро и решительно. Эксперт предложил принципиально иной взгляд на ситуацию. По его мнению, следует задаться другим вопросом. "Может быть, следует поставить вопрос наоборот. Может быть, эта сопротивляемость Зеленского сегодня удобна для Соединенных Штатов Америки?" — заявил Данилов.Он пояснил, что такая конфигурация полностью соответствует американскому стилю ведения переговоров. "Трамп играет, и он любит сохранять гибкость в покере с непроницаемым лицом до тех пор, пока это будет удобно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему антироссийских санкций в материале "Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии" на сайте Украина.ру.

