"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/zachem-trampu-davit-na-zelenskogo--ekspert-raskryl-pochemu-soprotivlyaemost-ukrainy-udobna-dlya-ssha-1070629726.html
"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США
"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США - 27.10.2025 Украина.ру
"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США
Отсутствие прямого давления Трампа на Зеленского может объясняться тактической целесообразностью для администрации США. Сопротивляемость Киева Вашингтон может использовать в дипломатической игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-10-27T04:30
2025-10-27T04:30
новости
сша
киев
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
ес
международные отношения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614524_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_07d6e95de0d378ffeb2be2101babcf20.jpg
Журналист Украина.ру поинтересовался, означает ли видимая несговорчивость Зеленского, проявленная во время его визита в Вашингтон, что у президента США не осталось рычагов влияния на Киев, но Данилов с такой постановкой вопроса не согласился."Зачем Трампу давить на Зеленского? Я не думаю, что в данном случае речь идет о персонифицированной политике", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что если бы Зеленский рассматривался как личное препятствие для президента США, эта проблема была бы решена быстро и решительно. Эксперт предложил принципиально иной взгляд на ситуацию. По его мнению, следует задаться другим вопросом. "Может быть, следует поставить вопрос наоборот. Может быть, эта сопротивляемость Зеленского сегодня удобна для Соединенных Штатов Америки?" — заявил Данилов.Он пояснил, что такая конфигурация полностью соответствует американскому стилю ведения переговоров. "Трамп играет, и он любит сохранять гибкость в покере с непроницаемым лицом до тех пор, пока это будет удобно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему антироссийских санкций в материале "Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251021/aleksey-zubets-zapad-naydet-zamenu-zelenskomu-chtoby-sekonomit-i-nachat-novuyu-voynu-s-rossiey-1070443054.html
сша
киев
вашингтон
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614524_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_71b3528f36302a1de2bc26cf266063ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, ес, международные отношения, украина, главные новости, новости украины, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, власти украины, трамп и зеленский
Новости, США, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, международные отношения, Украина, Главные новости, Новости Украины, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, власти Украины, Трамп и Зеленский

"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США

04:30 27.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Отсутствие прямого давления Трампа на Зеленского может объясняться тактической целесообразностью для администрации США. Сопротивляемость Киева Вашингтон может использовать в дипломатической игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Журналист Украина.ру поинтересовался, означает ли видимая несговорчивость Зеленского, проявленная во время его визита в Вашингтон, что у президента США не осталось рычагов влияния на Киев, но Данилов с такой постановкой вопроса не согласился.
"Зачем Трампу давить на Зеленского? Я не думаю, что в данном случае речь идет о персонифицированной политике", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что если бы Зеленский рассматривался как личное препятствие для президента США, эта проблема была бы решена быстро и решительно.
"Если бы речь шла о том, что конкретно Зеленский является препятствием на пути Трампа, этот вопрос был бы решен достаточно быстро и определенно", — отметил аналитик.
Эксперт предложил принципиально иной взгляд на ситуацию. По его мнению, следует задаться другим вопросом. "Может быть, следует поставить вопрос наоборот. Может быть, эта сопротивляемость Зеленского сегодня удобна для Соединенных Штатов Америки?" — заявил Данилов.
Он пояснил, что такая конфигурация полностью соответствует американскому стилю ведения переговоров. "Трамп играет, и он любит сохранять гибкость в покере с непроницаемым лицом до тех пор, пока это будет удобно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему антироссийских санкций в материале "Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
21 октября, 19:30
Алексей Зубец: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы сэкономить и начать новую войну с РоссиейГлавный расчет американцев и европейцев на нарастание экономических трудностей в России, если война будет продолжаться. Но конфликт идет уже четвертый год, а Россия стоит на ногах и не проявляет признаков слабости. Но что будет через 5-6 лет? Этого никто не знает.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руЕСмеждународные отношенияУкраинаГлавные новостиНовости Украиныпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговороввласти УкраиныТрамп и Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном
05:35Почему на Украине посыпался тыл
05:30Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
05:20ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО
05:13Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах
05:10"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном
05:00"Все задачи по Украине будут достигнуты": эксперт о стратегии, которая лишит Запад интереса к войне
04:57Заразительная деградация. Как Европа украинизируется
04:50"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США
04:44Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто
04:40"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО
04:30"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США
04:22Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
04:20"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии
04:10"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа
04:03Зеленский признал проблемы при производстве крылатых ракет "Фламинго"
04:00Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
03:47В Чехии за два месяца удвоился приток украинских беженцев
03:14Силы ПВО сбили в Тульской области несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве
02:59Арахамия предложил создать "неуязвимую" для российских ударов энергосистему
Лента новостейМолния