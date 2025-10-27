https://ukraina.ru/20251027/spetssluzhby-polshi-zaderzhali-dvukh-grazhdan-ukrainy--1070751445.html

Спецслужбы Польши задержали двух граждан Украины

В Польше задержаны два гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом 27 октября завил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский

Совместная операция Службы военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности позволила арестовать "украинцев в Катовице, которые осуществляли деятельность в интересах иностранной разведки", сообщил представитель координатора польских спецслужб.По его словам, арестованы были мужчина и женщина 32 и 34 лет. Они якобы выполняли разведывательные задания, включая выявление военного потенциала Польши и установку устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой."Собранная через них информация касалась военнослужащих Вооружённых сил Польши и критически важной инфраструктуры, расположенной на территории Польши, включая транспортную инфраструктуру, обеспечивающую материально-техническую и военную поддержку воюющей Украины", - поведал Добжинский. Расследование предполагаемого уголовного преступления курирует Отдел по военным делам Окружной прокуратуры в Люблине. Польский суд санкционировал содержание подозреваемых под стражей на три месяца.Тем временем Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе Больше новостей дня представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

