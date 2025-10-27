https://ukraina.ru/20251027/premer-polshi-zayavil-o-prave-kieva-atakovat-rossiyskie-obekty-v-evrope-1070737649.html
Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов "Северных потоков", означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times
"Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы", – сказал он.
Недавно суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи.
До этого Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, Кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.