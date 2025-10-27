Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/premer-polshi-zayavil-o-prave-kieva-atakovat-rossiyskie-obekty-v-evrope-1070737649.html
Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе - 27.10.2025 Украина.ру
Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов "Северных потоков", означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times
2025-10-27T13:46
2025-10-27T13:46
новости
польша
германия
украина
ес
петер сийярто
украина.ру
северный поток
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_da6aea3d4fdedf3bcdea73d6b4dd0853.jpg
"Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы", – сказал он.Недавно суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи.До этого Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, Кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_9db20ea624dfa242591d82629005b747.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, германия, украина, ес, петер сийярто, украина.ру, северный поток, северный поток-2
Новости, Польша, Германия, Украина, ЕС, Петер Сийярто, Украина.ру, Северный поток, Северный поток-2

Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе

13:46 27.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк12-й саммит АСЕМ
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов "Северных потоков", означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times
"Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы", – сказал он.
Недавно суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи.
До этого Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, Кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаГерманияУкраинаЕСПетер СийяртоУкраина.руСеверный потокСеверный поток-2
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой
15:25Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды
15:17Принца гонят в шею. Британская королевская семья оказалась в центре новых секс-скандалов
15:15Не по контракту: грузинские наемники узнали цену украинским обещаниям
15:05Режим ЧС объявлен в Белгородской области. Последствия удара ВСУ по плотине
14:55Песков высказался о налаживании отношений с Вашингтоном
14:41Чего хотят американцы от Трампа? Трапп об изменчивости президента США
14:35"Прозрели": в Германии обнаружили диктаторские замашки Зеленского
14:28Обстановка на Краснолиманском направлении
14:20Барыги светом. Торговцы генераторами на Украине получают сверхприбыль
14:10Мольбы о пощаде: Зеленский опять просит Москву прекратить огонь "просто так"
13:59Ситуация в Покровске становится критической, туда отправили спецназовцев ГУР МОУ
13:46Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
13:45"Сданы в пехоту": украинские пилоты F-16 гибнут в окопах и раскрывают секреты россиянам
13:41В Покровске брошенных ВСУшников призвали остаться живыми свидетелями преступлений их командиров
13:32Дружковское направление: ВСУ контратакуют
13:25Стокгольмский синдром. В Швеции не унимаются с истребителями для Украины
13:15Украина как приговор: The Economist признаёт несостоятельность военной доктрины НАТО
13:13"Первые усилия": Песков раскрыл уровень отношений РФ и США
13:06Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Лента новостейМолния