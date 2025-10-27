"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа

"Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к России

На первый взгляд может показаться, что американский лидер Дональд Трамп меняет стратегию по украинскому вопросу, на самом же деле все его хаотичные действия идеально вписываются в план по достижению ключевых целей внешней политики нынешней администрации Белого дома