"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа
© Фото
© Фото
Действия США в отношении РФ тесно связаны с внутриполитической повесткой и необходимостью демонстрировать достижения на международной арене. Трампу важно показывать электорату конкретные результаты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Как отметил Данилов, в отношениях с Европой после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп добился серьезных для себя результатов.
"Он показал, что не отказывается слушать европейцев, находится с ними в одной команде в том, что касается давления на Россию. С другой стороны, он получил подтверждение того, что союзники по НАТО исходят из позиции Трампа", — заявил эксперт.
По его словам, это для американского лидера очень важно в том числе и с точки зрения риторики и освещения в СМИ внутри США. "Нужно показывать результаты, которых пока нет. Это Трампа раздражает, он не может получить короткий результат", — пояснил Данилов.
"Идти сейчас на серьезную конфронтацию с европейскими союзниками ему, конечно, не с руки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.
23 октября, 16:19"Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к РоссииНа первый взгляд может показаться, что американский лидер Дональд Трамп меняет стратегию по украинскому вопросу, на самом же деле все его хаотичные действия идеально вписываются в план по достижению ключевых целей внешней политики нынешней администрации Белого дома
Подписывайся на