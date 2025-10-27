"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа - 27.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251027/nuzhno-pokazyvat-rezultaty-kotorykh-poka-net-professor-mgimo-danilov-o-ritorike-trampa-1070626599.html
"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа
"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа - 27.10.2025 Украина.ру
"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа
Действия США в отношении РФ тесно связаны с внутриполитической повесткой и необходимостью демонстрировать достижения на международной арене. Трампу важно показывать электорату конкретные результаты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-10-27T04:10
2025-10-27T04:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_35e0e230639dda9741b0bce4bef7be0c.jpg
Как отметил Данилов, в отношениях с Европой после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп добился серьезных для себя результатов. По его словам, это для американского лидера очень важно в том числе и с точки зрения риторики и освещения в СМИ внутри США. "Нужно показывать результаты, которых пока нет. Это Трампа раздражает, он не может получить короткий результат", — пояснил Данилов."Идти сейчас на серьезную конфронтацию с европейскими союзниками ему, конечно, не с руки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.
https://ukraina.ru/20251023/gopak-na-krayu-propasti-mozhno-tantsevat-v-odinochku-pochemu-tramp-rezko-izmenil-ton-po-otnosheniyu-k-1070562229.html
Новости, Россия, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, США, ЕС, европейцы, международные отношения, Международная политика, Главные новости

"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа

04:10 27.10.2025
 
Действия США в отношении РФ тесно связаны с внутриполитической повесткой и необходимостью демонстрировать достижения на международной арене. Трампу важно показывать электорату конкретные результаты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Как отметил Данилов, в отношениях с Европой после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп добился серьезных для себя результатов.
"Он показал, что не отказывается слушать европейцев, находится с ними в одной команде в том, что касается давления на Россию. С другой стороны, он получил подтверждение того, что союзники по НАТО исходят из позиции Трампа", — заявил эксперт.
По его словам, это для американского лидера очень важно в том числе и с точки зрения риторики и освещения в СМИ внутри США. "Нужно показывать результаты, которых пока нет. Это Трампа раздражает, он не может получить короткий результат", — пояснил Данилов.
"Идти сейчас на серьезную конфронтацию с европейскими союзниками ему, конечно, не с руки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 16:19
"Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к РоссииНа первый взгляд может показаться, что американский лидер Дональд Трамп меняет стратегию по украинскому вопросу, на самом же деле все его хаотичные действия идеально вписываются в план по достижению ключевых целей внешней политики нынешней администрации Белого дома
Лента новостейМолния