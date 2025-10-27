"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы - 27.10.2025 Украина.ру
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
В Киевской области разоблачён начальник финансовой службы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным с воинской службы. Об этом 27 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
2025-10-27T15:35
2025-10-27T16:42
новости
киевская область
украина
вооруженные силы украины
сбу
гбр
криминал
коррупция
финансы
всу
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области, который незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим", - сказано в официальном сообщении. По оценкам ГБР, из-за действий начальника финчасти государству нанесён ущерб в почти 500 тысяч гривен (почти $12 тыс.). "Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета", - пояснили в ГБР.Там также сообщили, что начальник финансовой службы неназванной в/ч уведомлен о подозрении в уголовном преступлении - небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мотив его действий ГБР не поясняет.Ранее в новостях: Мелкий гешефт. Как ВСУшники грабят собственный режим Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киевская область
украина
15:35 27.10.2025 (обновлено: 16:42 27.10.2025)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : ГБР Украины
В Киевской области разоблачён начальник финансовой службы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным с воинской службы. Об этом 27 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области, который незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим", - сказано в официальном сообщении.
По оценкам ГБР, из-за действий начальника финчасти государству нанесён ущерб в почти 500 тысяч гривен (почти $12 тыс.).
"Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета", - пояснили в ГБР.
Там также сообщили, что начальник финансовой службы неназванной в/ч уведомлен о подозрении в уголовном преступлении - небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мотив его действий ГБР не поясняет.
Ранее в новостях: Мелкий гешефт. Как ВСУшники грабят собственный режим
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
