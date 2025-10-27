https://ukraina.ru/20251027/nachalnik-finsluzhby-vsu-popalsya-na-nachisleniyakh-zarplat-uvolennym-1070745582.html
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы - 27.10.2025 Украина.ру
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
В Киевской области разоблачён начальник финансовой службы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным с воинской службы. Об этом 27 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
2025-10-27T15:35
2025-10-27T15:35
2025-10-27T16:42
новости
киевская область
украина
вооруженные силы украины
сбу
гбр
криминал
коррупция
финансы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070745265_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_09cd6f297d96254152ed2b531ea29c5b.jpg
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области, который незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим", - сказано в официальном сообщении. По оценкам ГБР, из-за действий начальника финчасти государству нанесён ущерб в почти 500 тысяч гривен (почти $12 тыс.). "Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета", - пояснили в ГБР.Там также сообщили, что начальник финансовой службы неназванной в/ч уведомлен о подозрении в уголовном преступлении - небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мотив его действий ГБР не поясняет.Ранее в новостях: Мелкий гешефт. Как ВСУшники грабят собственный режим Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киевская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070745265_18:0:1090:804_1920x0_80_0_0_9efe983dad1881134b71195d80917be4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киевская область, украина, вооруженные силы украины, сбу, гбр, криминал, коррупция, финансы, всу
Новости, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, ГБР, криминал, коррупция, финансы, ВСУ
"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
15:35 27.10.2025 (обновлено: 16:42 27.10.2025)
В Киевской области разоблачён начальник финансовой службы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным с воинской службы. Об этом 27 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области, который незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим", - сказано в официальном сообщении.
По оценкам ГБР, из-за действий начальника финчасти государству нанесён ущерб в почти 500 тысяч гривен (почти $12 тыс.).
"Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета", - пояснили в ГБР.
Там также сообщили, что начальник финансовой службы неназванной в/ч уведомлен о подозрении в уголовном преступлении - небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мотив его действий ГБР не поясняет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.