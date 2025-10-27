https://ukraina.ru/20251027/nachalnik-finsluzhby-vsu-popalsya-na-nachisleniyakh-zarplat-uvolennym-1070745582.html

"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы

"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы - 27.10.2025 Украина.ру

"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы

В Киевской области разоблачён начальник финансовой службы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным с воинской службы. Об этом 27 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.

2025-10-27T15:35

2025-10-27T15:35

2025-10-27T16:42

новости

киевская область

украина

вооруженные силы украины

сбу

гбр

криминал

коррупция

финансы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070745265_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_09cd6f297d96254152ed2b531ea29c5b.jpg

"С Днем защитника Украины! Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили начальника финансовой службы воинской части в Киевской области, который незаконно продолжал начислять денежное довольствие уволенным военнослужащим", - сказано в официальном сообщении. По оценкам ГБР, из-за действий начальника финчасти государству нанесён ущерб в почти 500 тысяч гривен (почти $12 тыс.). "Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не прекращал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета", - пояснили в ГБР.Там также сообщили, что начальник финансовой службы неназванной в/ч уведомлен о подозрении в уголовном преступлении - небрежном отношении к службе, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мотив его действий ГБР не поясняет.Ранее в новостях: Мелкий гешефт. Как ВСУшники грабят собственный режим Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киевская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киевская область, украина, вооруженные силы украины, сбу, гбр, криминал, коррупция, финансы, всу