Мелкий гешефт. Как ВСУшники грабят собственный режим

Предприимчивые боевики ВСУ наладили преступный бизнес, вонзая нож в спину киевскому режиму. Об этом 23 октября сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР)

Вскрылась очередная схема массового хищения имущества в рядах ВСУ. На этот раз военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады, совместно с гражданским сообщником, были задержаны при попытке продажи 24 тонн дизельного топлива, похищенного из пункта дислокации их части. По данным следствия, фигуранты дела систематически подделывали отчётные документы о маршрутах и пробеге военной техники, чтобы скрыть излишки горючего. Похищенное топливо они затем реализовывали по цене 35 гривен за литр. Всего боевикам удалось продать три партии по 8 тонн каждая, нанеся ущерб украинской армии в почти 1 миллион гривен. "Захисники" были застигнуты врасплох во время сбыта последней партии краденого топлива. В ходе обысков у задержанных изъяты денежные средства, фиксирующие объемы хищений документы и записи, два автомобиля, а также оборудование для скрутки показаний пробега. Фигурантам дела предъявлены обвинения в сговоре с целью хищения военного имущества. Им грозит до 15 лет лишения свободы.Украинские военнослужащие активно занимаются мародёрством и наживой, создавая преступные схемы прямо в условиях военного положения. Однако подобные случаи в ВСУ носят системный характер, а реальные сроки получают лишь единицы, в то время как коррупция продолжает разъедать армейские ряды.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

