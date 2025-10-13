https://ukraina.ru/20251013/rossiyu-s-serbiey-possorit-neft-iz-za-ssha-sudba-serbskoy-dochki-gazproma-okazalas-pod-voprosom-1070049207.html

Россию с Сербией поссорит нефть? Из-за США судьба сербской дочки "Газпрома" оказалась под вопросом

Президент Сербии Александр Вучич разочарован решением российской стороны продлить договор о снабжении Сербии газом всего лишь до конца декабря 2025 года. Об этом сербский лидер рассказал 11 октября в интервью телевидению Informer

По словам Вучича, Белград ожидал, что "Газпром" предложит заключение трехлетнего договора о поставках газа в Сербию еще в мае этого года, после его визита в Москву на парад Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Однако этого не случилось. Президент Сербии считает, что откладывание долгосрочного договора о поставках газа связано с американскими санкциями против дочки "Газпрома" - "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) и риском ее национализации со стороны сербского правительства в ответ на возможные перебои в работе предприятия."В сентябре я снова встретился с президентом Путиным, мы разговаривали и я сказал — все в ваших руках, пожалуйста, как вы решите, мы на все согласимся, только я вас прошу заключить этот договор. Теперь нас оповестили, что договор будет продолжаться до Нового года. Почему до Нового года? Логика простая, я не буду скрывать — потому, что они (русские, - Ред.) хотят нам сказать — если вы начнете национализацию НИС или что-то другое, мы можем перекрыть газ 31 декабря", - рассказал Вучич, подчеркивая, что для него "это очень плохое послание во всех смыслах"."Нефтяная индустрия Сербии" является одним из самых прибыльных компании и одним из крупнейших экспортеров Сербии. По состоянию на конец 2024 года, когда впервые было заявлено о грядущих американских санкций против сербской компании, "Газпром нефть" владел 56,15% акций НИС, в то время как 29,87% акционерного капитала принадлежало сербскому государству. Остаток акций находился в собственности граждан, сотрудников и иных миноритарных акционеров.О том, что США собираются ввести санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" президент Сербии заявил еще в декабре 2024 года. Он тогда сообщил, что руководству страны предстоят переговоры с российскими партнерами по поводу приобретения контрольного пакета акций НИС сербским государством.Американская сторона в первое время не подтверждала информацию о введений санкции против сербской дочки российского "Газпрома", однако вскоре стало известно, что НИС оказался в санкционных списках американского правительства из-за ограничительных мер, введенных ранее против ее мажоритарного акционера "Газпромнефти".Тогда сербские власти начали переговоры с российской стороной по поводу будущего компании, одновременно требуя у американских партнеров отложить санкции до окончательного решения вопроса, связанного с принадлежностью компании российскому нефтегазовому гиганту. Так сербскому руководству семь раз удавалось убедить Вашингтон предоставить компании отсрочку.За это время Белград вел переговоры о выкупе компании у российской стороны за 700 млн евро, в то время как "Газпром" заявлял о вложенных 3 млрд евро в восстановление и развитие сербской компании. В составе НИС сегодня работает современный НПЗ в городе Панчево, на котором выпускаются в том числе моторные топлива стандарта Евро-5, авиатопливо, сжиженный углеводородный газ, сырье для нефтехимической промышленности.Сербское правительство не отрицает масштабной модернизации, которую компания прошла под руководством и благодаря средствам "Газпрома", но при этом утверждает, что изначальная стоимость 400 млн евро за которые российский концерн выкупил 51% акций НИС в 2009 году была сильно заниженная. Президент Александр Вучич в выступлениях для местных СМИ неоднократно обвинял в этой "неразумной" сделке предыдущее правительство под руководством "Демократической партии" и своего предшественника Бориса Тадича.Однако вместо того, чтобы продать контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" сербскому государству, "Газпром нефть" предпочел передать 11,3% акций другому предприятию, входящему в состав группы "Газпром". Таким образом "Газпром нефть" перестала быть мажоритарным акционером и, по логике вещей, компания НИС должна была исчезнуть из санкционных списков США. Но этого не произошло.По утверждениям сербской оппозиционной прессы, за санкциями против "Нефтяной индустрии Сербии" скрывается попытка США вытеснить Россию полностью с энергетического рынка Сербии, а в перспективе с европейского рынка в целом.Санкции вводились с расчетом на то, что хорошие отношения между сербским и российским руководством поспособствуют быстрому достижению договоренности о возвращении НИС в собственность сербского государства, а потом последует его продажа какой-то из больших западных нефтегазовых компании, таких как Shell или ExxonMobil, писали ранее оппозиционные СМИ.В октябре американские санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" все же вступили в силу, а нефтепровод JANAF, который находится в собственности Хорватии и по которому компания получала топливо, приостановил с ней сотрудничество.Одновременно с этим в сербском медийном пространстве идет активная нагнетание паники по поводу возможной нехватки бензина и других нефтепродуктов или их удорожания из-за санкций, под которые попала компания, снабжающая сербский рынок этой продукцией.Здесь главный вопрос заключается в том, как в условиях американских санкций доставлять компании НИС нефть для дальнейшей переработки, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его словам, "Газпром нефть" не испугалась бы поставлять нефть в Сербию, так как она сама под санкциями. Но нефть, отправленную из России, кто-то должен был бы прокачать в Сербию и получить за это деньги."Непонятно, кто за это должен заплатить, если не сама компания НИС. Но даже если это делается через посредника, этот посредник с ней будет контактировать, а это значит, что сам может попасть под санкции", - рассказал эксперт.Если это не российская нефть, тогда танкер с нефтью должен приплыть в Хорватию, а оттуда нефть по нефтепроводу JANAF должна идти в Сербию, что тоже исключено в данном случае, продолжил Юшков."Сербия может национализировать эту собственность, на что американцы сейчас и намекают. Эту национализацию можно двояко провести. Если платить, сколько реально НИС стоит, эта сумма достигает примерно три миллиарда долларов. Но для Сербии это дорого. Если речь пойдет о сумме, которую упоминал Вучич, а это около 800 млн долларов, то это путь к ухудшению отношений с Россией", - рассказал Юшков.Второй вариант — это продать компанию сразу другому владельцу, при этом тому, который был бы заинтересован в загрузке НПЗ, также, как в этом был заинтересован "Газпром", отметил эксперт.Если выбирать компанию, у которой есть собственная нефть, которую она могла бы поставлять в Сербию и перерабатывать на собственном же заводе, тогда это может быть азербайджанская "Сакар", допустил Юшков. Если выбирать из дружественных Москве стран, тогда это могла бы быть венгерская компания Mol, добавил он.Эксперт также прокомментировал возможную продажу российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" американским компаниям. О том, что Москва рассматривает такой вариант, ранее рассказал СМИ президент Сербии Александр Вучич. Однако по мнению Юшкова это могло быть актуальным после встречи Путина и Трампа на Аляске, когда активно рассматривались возможности экономического сотрудничества между Россией и США."Сейчас, когда Трамп объявил о намерении поставить ракеты "Томагавк" Украине, я очень сомневаюсь, что Россия на это пойдет", - заявил Юшков.По мнению эксперта, цель американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" в том, чтобы нанести экономический вред России и внести раздор в ее отношения с Белградом. Это тот случай, когда Вашингтон может навредить Москве, но при этом ему ничего за это не будет, отметил Юшков.Когда речь идет о рынке газа, США заинтересованы в том, чтобы убрать "Газпром" из Европы в целом, продолжил эксперт. Но для самой Сербии эта ситуация крайне нежелательна, так как американский сжиженный газ для Европы будет гораздо дороже российского газопроводного газа, подчеркнул он."Сложившаяся вокруг НИС ситуация безусловно скажется на российско-сербских отношениях. Российские инвестиции в эту компанию были огромные. "Газпром" сделал из НИС одно из лучших нефтеперерабатывающих предприятий в Европе с глубиной переработки 99,8%. Сейчас предприятие в подвешенном состоянии оказалось", - подытожил Игорь Юшков.Сербское руководство тем временем продолжает консультации с российской стороной по поводу будущего "Нефтяной индустрии Сербии". В Белграде 13 октября состоялась встреча Александра Вучича с председателем правления "Газпром нефть" Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.По итогам встречи Вучич сообщил гражданам, что разговор прошел в открытой и конструктивной обстановке, но детали переговоров пока не уточнял."Наши русские друзья поняли наше послание, мы поняли их интересы. Мы сделаем все в лучших стратегических и тактических интересах Сербии. Граждане, успокойтесь, государство здесь, чтобы бороться за ваши интересы", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Действительно, в данных условиях краткосрочное продление газового контракта с Сербией для Москвы может быть гарантией, что Белград будет учитывать ее интересы при решении вопроса вокруг "Нефтяной индустрии Сербии". При этом сами граждане страны от этого краткосрочного продления не страдают, так как газ в Сербию поступает регулярно, перебоев в снабжении не было.Тем временем в самой Сербии отмечают, что на долгосрочное продление газового контракта с Россией влияет еще один фактор, а это непонятная ситуация вокруг поставок сербских снарядов ВСУ. Сербские власти утверждают, что это происходит без их ведома и поэтому не могут влиять на ситуацию и остановить данный процесс. Очевидно, что это не совсем убедительные для России аргументы.О том, что тем временем происходит в жнергетике Украины - в статье Ивана Лизана "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины"

