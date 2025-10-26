https://ukraina.ru/20251026/vokrug-bulgakova-imperator-tivberiy-i-ego-velichestvo---1070483159.html

"Вокруг Булгакова": император Тив/берий и его величество

"Вокруг Булгакова": император Тив/берий и его величество

"На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!" – возглашает Понтий Пилат, и именно эта фраза, вкупе с "законом об оскорблении величества", становится смертным приговором Иешуа. Потому что до упоминания этого имени Пилат не видел вины "безумного философа", а тут она налицо…

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Для начала "Тиверий" – греческая транслитерация, совершенно естественная в древней Иудее, которая являлась частью эллинистического мира. Большинство новозаветных имён нем известны именно в греческом произношении, начиная с Иисуса, который по-арамейски произносился, скорее, как Ешуа. Мы привыкли к римскому произношению Тиберий и, думается, Булгаков тоже. Но применил именно вариант евангелиста Луки – и, разумеется, не случайно. Его Тиверий – не совсем евангельский Тиберий.Тиберий не был императором. Точнее был, но…Тут вообще нужно объяснение. Термины, которые используют историки в применении к этому периоду сплошь искусственные, анахроничные – просто понятия XVIII-XIX века переносились в прошлое, чтобы читателю по аналогии с актуальными реалиями было понятно, о чём идёт речь. Потому что названия своего времени или не позволяли отделить явление от одноимённых сущностей (так появилась "Киевская Русь") или просто не соответствовали реальности.В фильме Тинто Брасса "Калигула" Тиберий поучает Калигулу: "Рим – республика, а мы – обычные граждане". И это чистая правда – первая империя империей не была, она была республикой. Республику возглавлял принцепс – председательствующий на заседаниях сената. Строй был монархический, но выглядит точь-в-точь как республика – не отличишь. Собственно, как современные демократии, вроде украинской или молдавской.Императором принцепс тоже обычно был, причём неоднократно – это полуофициальный почётный военный титул. Так называли полководцев, выигравших сражение. Октавиан Август первым начал этот титул ставить перед именем, а не после. Начиная с 22 года н.э. император в Риме мог быть только один, но… Приёмный сын Октавиана, Тиберий Клавдий Нерон, став принцепсом, носил пышный титул "Тиберий Цезарь Август, сын Божественного Августа, Великий Понтифик, наделённый властью народного трибуна 38 раз, провозглашённый императором 8 раз (!), пятикратный консул".Понтифик – главный жрец в Риме (кстати, о римской религии мы знаем до прискорбного мало – только внешнюю сторону, позаимствованную у греков). Вообще это была отдельная должность (в случае с Юлием Цезарем – ещё наследственная), принцепс мог быть понтификом, а мог и не быть (чаще был, конечно). Учитывая, что понтификами называют Пап Римских, то это вообще самый древний титул в Европе.В нашем случае, однако, важен другой титул: "божественный Август"*. Собственно, этот титул и предопределял поклонение принцепсу как живому богу. И вот тут-то логичен закон об оскорблении величества… Но нет. По двум причинам: в описываемый период Рим был ещё веротерпим, а самого такого закона не было.Мы конечно все помним о массовых казнях христиан, которые отказывались воздавать почести принцепсу как божеству. Но это относится к более позднему периоду – когда уже возникла христианская церковь. Кстати говоря, более поздние христиане (русские князья XIII-XV веков) вполне себе поклонялись "идолам", когда было надо. Но в I-IV веках и христиане были не той системы, и "идолы" другие…Конкретно в случае с Иисусом римлян просто не интересовало, кому и как поклоняются провинциалы. Хотя бесило – как в случае с Пилатом, у которого были конфликты с иудеями из-за портретов и вензелей принцепса (это в романе Пилат припоминает Каифе). И даже если кто-то из них провозглашал себя Сыном Божием – как исторический Иисус (он, правда, в основном об этом говорил намёками), это римлян тоже не интересовало. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не бунтовало.Иисуса обвиняли в том, что он провозгласил себя царём, а это как раз было бунтом против римской власти над Иудеей, хотя и не против принцепса Тиберия. Но, опять-таки, бунтом было бы если бы Иисус действительно провозгласил себя наследником царей. И вот тут как раз возник конфликт между проповедником и его паствой – иудейская общественность, распропагандированная зелотами, ждала от него именно того, что он провозгласит себя царём и поведёт их в бой против Рима. А он не собирался этого делать. Потому что его царство – не от мира сего. Позже апостол Павел специально уточнил, что всякая власть от Бога (следуя Иисусу, который призывал "Богу отдать богово, а кесарю – кесарево").Отсюда шараханье настроений иудеев, которые сначала носили Иисуса на руках, а потом требовали распять (естественно, и то, и другое делали сравнительно небольшие группы людей). Отсюда и некоторое обалдение Пилата, который как раз понял, что этот проповедник власти Рима никак не угрожает и искренне не понимал, из-за чего весь сыр-бор, но в конце концов умыл руки – это еврейские разборки, пусть делают что хотят, лишь бы не бунтовали (они всё равно взбунтовались, но это было уже после отзыва Пилата из Иудеи).В исторической ситуации даже выдуманный Булгаковым закон не сработал бы, потому что не за что. Ну так и закона не было – был закон "об оскорблении величества римского народа" и касался он преступлений, которые сейчас идут по статье "измена родине".Правда, при Тиберии закон был изменён именно в сторону включения в него оскорблений Августа. Более того, за него даже можно было получить смертную казнь (но вряд ли распятие – это для бунтовщиков). Но чтобы довести дело до "вышки", нужно было постараться. Такие дела чаще всего рассматривал сам принцепс и обычно спускал на тормозах, поскольку в римской республике свобода и демократия, за мысли, пусть даже и высказанные, не вешают.Александр Мирер пытается доказать обратное, приводя в пример дело некоего Либона Друза. "Гвоздём обвинения было письмо, в котором якобы рукой Либона "возле имён Цезарей… были добавлены зловещие или таинственные и непонятные знаки". Ох…Во-первых, налицо явная картина колдовства, которое и в более просвещённые времена каралось смертью (последняя ведьма сожжена в 1782 году).Во-вторых, если Тацит пишет, что знаки были непонятными, это не значит, что они были непонятны для судей, доносчиков, да и для самого Тацита – римляне не любили распространяться о своей религии, восходящей к этрускам (для понимания её характера – пресловутая децимация, насколько можно понять, была не наказанием за трусость, а жертвоприношением).У Булгакова (у Воланда точнее), нарисована не реальная римская картинка, а пародия на СССР 1930 годов, где совершенно серьёзно существовала уголовная статья за контрреволюционную агитацию (точнее КРА – формулировка Особых совещаний, по смыслу соответствовавшая статье 58-10 УК РСФСР, если дело разбирал суд).Ну и действовало советское право, формально, без вмешательства первых лиц государства. Вспоминается известная мизансцена с февральско-мартовского пленума 1937 года, когда большинство требовало "арестовать, судить, расстрелять" (судить-то зачем, если всё равно расстрелять?), а мудрый и гуманный тов. Сталин предложил вернуть дело в НКВД. А потом потихоньку арестовал, судил и расстрелял всех или почти всех сторонников людоедской формулировки – во избежание.Впрочем, Булгаков до императора дело и не доводит – он только упоминается. Правда упоминается довольно натурально – Тиверий там глубокий старик, живущий на Капри… Ну так историческому Тиберию было под 90 лет в это время (он 42 г.р. до н.э. и умер в 37 н.э.) и он действительно постоянно жил на Капри с 26 г. н.э.Правда прижизненных изображений Тиберия, на которых он был бы плешив, не сохранилось, но даже в целом реалистическое римское искусство (это греки приукрашали реальность) имело определённые ограничения – именно что в плане действий, которые могли быть восприняты как "оскорбление величества". По поводу же язвы у Булгакова неявная ссылка на Фредерика Фаррара, который писал, что Тиберий "скрывал от людей своё прокажённое лицо".P.S.: Тиберий так и не узнал, что на время его правления пришлось главное событие в истории человечества. Впрочем, первый из императоров это понял, скорее всего, Константин Великий.* "Август" – "священный" или, чаще, "божественный". Сочетание "Divi Augusti" в титуле Тиберия обозначает что-то вроде масла масляного. Но слово "Август" в таких случаях обычно не переводят.

