Уличные бои в Красноармейске: ВСУ отступают за железную дорогу
На Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые уличные бои, в ходе которых подразделения ВСУ вынуждены отходить за железнодорожные пути. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
В самом Красноармейске идут уличные бои, ВСУ отступают за железную дорогу, контратакуя. За железной дорогой позиции сторон перемешаны. Основные бои — стрелковые и с использованием дронов.Особенностью тактики ВСУ стало практически полное отсутствие бронетехники из-за угрозы с воздуха. Они передвигаются пешком, что затрудняет их логистику. На смежных участках фронта российские войска также развивают успех. В Родинском завершается зачистка территории — взят контроль над районом до железной дороги. В Проминь наступление продолжается в западном направлении в сторону промышленной зоне шахты.Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил подробности об операции по окружению группировки ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Подробнее в материале Подоляка: операция по окружению группировки ВСУ под Покровском и Мирноградом готовилась в режиме молчанияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
