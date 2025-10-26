Уличные бои в Красноармейске: ВСУ отступают за железную дорогу - 26.10.2025 Украина.ру
Уличные бои в Красноармейске: ВСУ отступают за железную дорогу
Уличные бои в Красноармейске: ВСУ отступают за железную дорогу
На Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые уличные бои, в ходе которых подразделения ВСУ вынуждены отходить за железнодорожные пути. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2025-10-26T16:45
2025-10-26T16:45
В самом Красноармейске идут уличные бои, ВСУ отступают за железную дорогу, контратакуя. За железной дорогой позиции сторон перемешаны. Основные бои — стрелковые и с использованием дронов.Особенностью тактики ВСУ стало практически полное отсутствие бронетехники из-за угрозы с воздуха. Они передвигаются пешком, что затрудняет их логистику. На смежных участках фронта российские войска также развивают успех. В Родинском завершается зачистка территории — взят контроль над районом до железной дороги. В Проминь наступление продолжается в западном направлении в сторону промышленной зоне шахты.Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил подробности об операции по окружению группировки ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Подробнее в материале Подоляка: операция по окружению группировки ВСУ под Покровском и Мирноградом готовилась в режиме молчанияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Уличные бои в Красноармейске: ВСУ отступают за железную дорогу

16:45 26.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
На Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые уличные бои, в ходе которых подразделения ВСУ вынуждены отходить за железнодорожные пути. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
В самом Красноармейске идут уличные бои, ВСУ отступают за железную дорогу, контратакуя. За железной дорогой позиции сторон перемешаны. Основные бои — стрелковые и с использованием дронов.
Особенностью тактики ВСУ стало практически полное отсутствие бронетехники из-за угрозы с воздуха. Они передвигаются пешком, что затрудняет их логистику.
На смежных участках фронта российские войска также развивают успех. В Родинском завершается зачистка территории — взят контроль над районом до железной дороги. В Проминь наступление продолжается в западном направлении в сторону промышленной зоне шахты.
Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил подробности об операции по окружению группировки ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Подробнее в материале Подоляка: операция по окружению группировки ВСУ под Покровском и Мирноградом готовилась в режиме молчания
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября
14:31
ВСУ применили новейший образец ударного беспилотникаУкраинские боевики применили новейший образец ударного беспилотника для атаки по региональной инфраструктуре ДНР. Об этом 26 октября сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
