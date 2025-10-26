https://ukraina.ru/20251026/udavka-na-shee-gosudarstva-markosyan-o-tom-pochemu-tramp-podkovyrnul-zelenskogo-voprosom-o-tunnele-1070378078.html

"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле

Неожиданный вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве туннеля в Россию стал проверкой для Зеленского и демонстрацией отсутствия у Киева серьезных геополитических предложений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

"Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу", — пояснила Маркосян.По словам эксперта, контраст между возможностями сторон был разительным: "По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп"."Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — заключила собеседница Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

