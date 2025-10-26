"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле
Неожиданный вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве туннеля в Россию стал проверкой для Зеленского и демонстрацией отсутствия у Киева серьезных геополитических предложений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу", — пояснила Маркосян.
По словам эксперта, контраст между возможностями сторон был разительным: "По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп".
"Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки", — констатировала политолог.
"Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — заключила собеседница Украина.ру.
