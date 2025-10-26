"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле - 26.10.2025 Украина.ру
Неожиданный вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве туннеля в Россию стал проверкой для Зеленского и демонстрацией отсутствия у Киева серьезных геополитических предложений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-26T05:00
2025-10-26T05:00
"Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу", — пояснила Маркосян.По словам эксперта, контраст между возможностями сторон был разительным: "По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп"."Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — заключила собеседница Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле

05:00 26.10.2025
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP / Andrew Harnik
Неожиданный вопрос президента США Дональда Трампа о строительстве туннеля в Россию стал проверкой для Зеленского и демонстрацией отсутствия у Киева серьезных геополитических предложений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Цель вопроса к Зеленскому проста — посмотреть, понимает ли он, на каком уровне находится и есть ли ему что предложить Трампу", — пояснила Маркосян.
По словам эксперта, контраст между возможностями сторон был разительным: "По итогу: на одном столе беспилотники из китайских комплектующих, а на другом — гиперлуп".
"Зеленскому уже нечего предложить Трампу. Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки", — констатировала политолог.
"Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — заключила собеседница Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
