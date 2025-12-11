https://ukraina.ru/20251211/filosofiya-trampa-s-rossiey-vygodno-druzhit-chto-segodnya-predlozhil-moskve-glava-belogo-doma-1072968445.html

Философия Трампа: с Россией выгодно дружить. Что сегодня предложил Москве глава Белого дома

Философия Трампа: с Россией выгодно дружить. Что сегодня предложил Москве глава Белого дома - 11.12.2025

Философия Трампа: с Россией выгодно дружить. Что сегодня предложил Москве глава Белого дома

США готовятся к геополитическому развороту: прагматичные предложения о реинтеграции России, обсуждение новой "Ключевой пятёрки" без Европы и риторика... Украина.ру, 11.12.2025

США готовятся к геополитическому развороту: прагматичные предложения о реинтеграции России, обсуждение новой "Ключевой пятёрки" без Европы и риторика американских медиа сигнализируют о конце эпохи трансатлантической солидарности

