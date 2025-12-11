https://ukraina.ru/20251211/voennyy-ekspert-igor-rublev-vsu-ushli-iz-severska-a-rossiya-proryvaet-ikh-oboronu-za-gaychurom-1072957525.html

Военный эксперт Игорь Рублев: ВСУ ушли из Северска, а Россия прорывает их оборону за Гайчуром

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Перед группировкой войск "Восток" сейчас стоит три задачи. Самая важная из них - форсировать Гайчур. На противоположном берегу этой реки находятся высоты, на которых ВСУ выстроили фортификационные сооружения. Фактически это последняя оборонительная линия перед Запорожьем, способная надолго задержать российскую армию. Если же мы эту линию преодолеем, вопрос к продвижению к предместьем Запорожья станет вопросом времени и средств. Повторюсь, надолго противнику задержать нас не удастся. Потому что другого такого хорошего рубежа, где есть и река, и высоты, и оборонительные сооружения у киевского режима уже не будет.Вторая задача - освободить Гуляйполе. Оно, конечно, тоже за Гайчуром. Но, судя по открытым картам укрепрайонов ВСУ, город находится немного в стороне от этой ключевой линии обороны. То есть наступление на Гуляйполе может послужить первым шагом к тому, чтобы прорвать эту оборону за Гайчуром.Третья задача - освободить Покровское и форсировать Волчью. Она сегодня не так важна. Может быть, этим вообще будет заниматься группировка войск "Центр".Что касается "Центра", то сейчас она продолжает уничтожать окруженую группировку ВСУ в Димитрове, а также проводят зачистку Светлого и Гришино. Есть все основания полагать, что до нового года Димитров будет освобожден. Другой вопрос, что именно считать освобождением: когда там сломлено организованное сопротивление противника или когда мы уже зашли и закрепились.Допустим, Красноармейск бесспорно освобожден, но Украина продолжает засылать туда группы, чтобы изобразить там свое присутствие. И если речь идет о том, что мы займем все позиции вокруг Красноармейска и Димитрове, чтобы противник уже ничего не мог оспаривать, то в декабре мы это не успеем. Потому что для этого придется полностью брать Родинское и Гришино, а потом еще продвинуться хотя бы на пару километров.Что касается сообщений по поводу того, что российские войска фактически заняли Северск, то тут возникла ситуация, когда и мы город полностью не контролируем, и противника там физически нет.Что представляет собой Северск? Это 30% восточной части и 70% западной части. В западную часть мы так или иначе заходим, но пока не закрепились. Вероятнее всего, ВСУ покинули город и закрепились на высотах, которые находятся к западу от него. Учитывая, что все дороги в Северск мы так или иначе контролируем, снабжать гарнизон для противника просто невозможно.Вряд ли Зеленский подпишется под условиями, которые есть в плане Трампа из 27 пунктов. Подробнее — в материале Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2.

