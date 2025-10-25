https://ukraina.ru/20251025/taktika-tupika-kakie-posledstviya-ozhidayut-rossiyu-ot-novykh-sanktsiy-1070664577.html

Тактика тупика. Какие последствия ожидают Россию от новых санкций

Тактика тупика. Какие последствия ожидают Россию от новых санкций

Реакция на санкции от Трампа и коллективного ЕС российской стороны была однозначной – давление на суверенную страну не допустимо. Владимир Путин очень ёмко прокомментировал попытки Запада шантажировать Россию: ""Это попытка оказать давление. Но никогда и ни один уважающий себя народ ничего не делает под давлением".

В этом позицию российской власти поддержали и ближайшие её партнеры. Так в ответ на новые санкции США против России официальный Китай занял четкую позицию, заявив, что не будет участвовать в оказании давления на Россию и выступает за урегулирование конфликта путем переговоров. Китайский МИД дал понять, что не намерен следовать стратегии США. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что "принуждение и давление не решат проблему", а урегулирование российско-украинского конфликта возможно только через диалог и переговоры.Чтобы понять, почему позиция Китая имеет значение, следует учитывать контекст и американо-китайский отношений. А он куда шире украинского вопроса. Напомним, ранее Трамп открыто заявлял, что введение новых санкций США против России будет обусловлено тем, что все страны НАТО введут высокие (от 50% до 100%) тарифы на товары из Китая. Он утверждал, что эти меры заставят Пекин "разорвать хватку" над Россией и побудят ее положить конец войне. Трамп также угрожал ввести "вторичные санкции" против всех стран, покупающих российскую нефть, в явном виде называя Китай в качестве одного из возможных объектов таких санкций. Таким образом, Китай не только отказался участвовать в планах США по давлению на Россию, но и прямо отверг саму логику такого подхода. Европейская же санкционная логика не очень поддаётся анализу, так как сантехнические ограничения могут напугать точно не Россию. Более подробно о сути и последствиях новых санкций от коллективного Запада – в обзоре мнений экспертов из их соцсетей.Общественный деятель Татьяна Поп...Идея украсть российские деньги не отпускает болезные умы глобалистов. На дело ОПГ пока так и не пошла, зато, как пишет Politico, уже перессорилась между собой. В роли Труса продолжает выступать Бельгия, которая выступает основным держателем активов и очень боится оказаться крайней. Коллективный Бывалый в лице Германии, Франции и Италии считает, что краденное надо использовать с выгодой для себя, то бишь тратить на европейское, а не американское, оружие для Незалежной.Прибалтика, Нидерланды и скандинавские страны изображают из себя Балбеса и настаивают, что бабло надо просто отдать Киеву (и получить откатик от Зели). В общем, актерское исполнение, конечно, хуже, чем у легендарной троицы из советского кино, но крысиная возня сама по себе показательная. Даже не с точки зрения украдут или не украдут, а насколько сильны суицидальные мотивы/вера в возможность победить Россию в головах европолитиков. Если сильны, то украдут и тем самым мощно подставят всю европейскую финансовую систему на десятилетия вперед.А если здравые опасения таки возьмут верх, то дела Киева уже в следующем году будут не в лучшем положении – своих-то дополнительных денег на содержание этой черной дыры у ЕС нет, а об украинской экономике чем дальше, тем смешнее говорить.Политический аналитик Александр НосовичОбесцениваются слова глав государств, начиная с главного человека на планете, как до сих пор считалось, - президента США. Последние недели поймал себя на том, что всё, что несёт Дональд Трамп, проходит мимо меня. И на общества, страны и рынки эта тенденция тоже распространяются.Пока, что мы имеем по факту? Трамп ввёл первые санкции против России второго президентского срока - это факт. Российский рынок отреагировал на прецедент трамповских санкций ростом, а ЦБ РФ снизил ключевую ставку - это тоже факт. Фронт на Украине медленно двигается на запад. И это фактА словесную пургу про назначение переговоров, отмену переговоров, возвращение к переговорам можно пропускать мимо ушей.Публицист Илья ЮнашевНашим партнёрам, видимо, понравилась вчерашняя формулировка Путина о том, что ни одна уважающая себя страна ничего не решает под давлением. Собирается целая коалиция уважающих себя.Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России и будет продолжать борьбу против этого решения.Индия считает неприемлемым поступление в свой адрес указаний извне, с кем дружить и торговать, а с кем — нет.Кажется, Трамп забывает о третьем законе Ньютона: "Сила действия равна силе противодействия".Американист Дмитрий Евстафьев… Трамп, сделав несколько решительных шагов, причем одновременно в разных направлениях, начал слегка притормаживать, что особенно заметно по российскому сегменту. Но и по Латинской Америке попытка обозначить перевод стрелок с Венесуэлы на Колумбию - это тоже стремление "тормознуть" процессы. Вообще Трамп – человек "рваного темпа". Это часть его политической тактики. С Россией она тоже работала, но, кажется, перестает.Не стану утверждать, что 19-й пакет санкций ЕС и симметричное введение санкций против российской нефти ничего не вносит в уже имеющуюся картину. Ключевой момент здесь то, что санкционный накат политически "реализовался" в четкой координации внутри ЕвроАтлантики. Эта координация сложилась исключительно ситуативно, но евроатлантисты, в том числе и в окружении Д.Трампа, смогли обеспечить эту синергию. Но есть два нюанса. И одно предположение. Нюанс первый: судя по форме, в которой Трамп заявил о санкциях против России и пошел на эскалацию, он может относительно легко с санкционного "трэка" соскочить. Для Дональда Трампа понятия "потеря лица" не существует. Он просто про это задумываться не будет. Нюанс второй: я надеюсь, что мы все поняли из вчерашнего заявления В.В.Путина: Россия четко обозначила, что в случае ПОЛИТИЧЕСКОГО решения по дальнобойному оружию для Киева, она готова первой пойти на ВОЕННУЮ эскалацию? Дальше можно долго обсуждать, насколько Россия на практике готова пойти на это обострение (мое мнение: теперь, в актуальной ситуации, готова), но важно то, что это было сделано ДО начала практических действий Запада, а не после.Публицист Алексей БобровскийСанкции не столько против России, они против тех, кто покупает нашу нефть. Хотя неприятны и нашим - Роснефти, Лукойлу и части банков. Проще говоря, все компании, заподозренные в перепродаже русской нефти, автоматом попадают под санкции. Под эти рестрикции ЕС и в свой 19 пакет запихнул форсированный отказ от нашего СПГ - по долгосрочным контрактам до 2027 года, по краткосрочным - в течение 6 месяцев 2026. Ну что ж… Ставки сделаны. Блестяще проведена операция США. Все видят то, что Трамп меняет позицию в зависимости от того, кто рядом. Он с одной стороны зеркалит партнера, мол, "мы вместе, я вас понимаю". А с другой, частая смена позиций расшатывает нервы и инфополе, в какой-то момент все перестают понимать его позицию. Это отличный момент делать, что нужно США. Теперь по нефтяным санкциям тезисно: Трампу надо сказать спасибо. Благодаря этим санкциям придется делать то, что мы бы без "пинка" со стороны не сделали. Все это, конечно, не смертельно, санкции вообще ни о чем, если подходить к нивелированию их последствий с головой. Необходимо отобрать у Запада систему ценообразования в сырье. Тут потребуется тесная коллаборация с Китаем.О том, какие цели преследует Запад в своей борьбе с Россией - в статье Ростислава Ищенко "Мы наш, мы новый мир построим? С кем и чем борются Россия и Китай в современном мире"

2025

Новости

