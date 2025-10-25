https://ukraina.ru/20251025/danilov-tramp-otkreschivaetsya-ot-udarov-tak-kak-ne-mozhet-razrushit-tonkuyu-igru-amerikanskogo-vpk-1070627398.html

Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК

25.10.2025

Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК

Заявления Дональда Трампа о неучастии в подготовке ударов по территории России связаны с фундаментальным принципом Вашингтона сохранять контроль над использованием поставляемых вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

По его мнению, закупки американских вооружений европейцами во многом диктуется именно тем, что США сохраняют свой контроль над их использованием и применением."Условно говоря, вы можете воевать своими ракетами, но тогда не сможете запускать их с наших самолетов F-35. Если вдруг Вашингтон даст слабину в этом вопросе, он разрушит всю тонкую военно-техническую игру американского ВПК. Вряд ли Трамп на это готов. Именно поэтому он открещивается", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.

