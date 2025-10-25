Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК - 25.10.2025 Украина.ру
Заявления Дональда Трампа о неучастии в подготовке ударов по территории России связаны с фундаментальным принципом Вашингтона сохранять контроль над использованием поставляемых вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По его мнению, закупки американских вооружений европейцами во многом диктуется именно тем, что США сохраняют свой контроль над их использованием и применением."Условно говоря, вы можете воевать своими ракетами, но тогда не сможете запускать их с наших самолетов F-35. Если вдруг Вашингтон даст слабину в этом вопросе, он разрушит всю тонкую военно-техническую игру американского ВПК. Вряд ли Трамп на это готов. Именно поэтому он открещивается", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.
Заявления Дональда Трампа о неучастии в подготовке ударов по территории России связаны с фундаментальным принципом Вашингтона сохранять контроль над использованием поставляемых вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
"Дело в том, что для США принципиально важным остается вопрос о принятии решений по использованию тех или иных видов вооружений. И речь в данном случае идет не только о украинском конфликте. Речь идет и об отношениях с европейцами", — пояснил Данилов.
По его мнению, закупки американских вооружений европейцами во многом диктуется именно тем, что США сохраняют свой контроль над их использованием и применением.
"Условно говоря, вы можете воевать своими ракетами, но тогда не сможете запускать их с наших самолетов F-35. Если вдруг Вашингтон даст слабину в этом вопросе, он разрушит всю тонкую военно-техническую игру американского ВПК. Вряд ли Трамп на это готов. Именно поэтому он открещивается", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.
