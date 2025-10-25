Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК
Заявления Дональда Трампа о неучастии в подготовке ударов по территории России связаны с фундаментальным принципом Вашингтона сохранять контроль над использованием поставляемых вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
"Дело в том, что для США принципиально важным остается вопрос о принятии решений по использованию тех или иных видов вооружений. И речь в данном случае идет не только о украинском конфликте. Речь идет и об отношениях с европейцами", — пояснил Данилов.
По его мнению, закупки американских вооружений европейцами во многом диктуется именно тем, что США сохраняют свой контроль над их использованием и применением.
"Условно говоря, вы можете воевать своими ракетами, но тогда не сможете запускать их с наших самолетов F-35. Если вдруг Вашингтон даст слабину в этом вопросе, он разрушит всю тонкую военно-техническую игру американского ВПК. Вряд ли Трамп на это готов. Именно поэтому он открещивается", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
