Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС

Решение Дональда Трампа ввести санкции и отменить встречу с Владимиром Путиным — часть его дипломатической игры для давления на Россию и маневра в отношениях с Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

По мнению Данилова, решение Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и ввести новые санкции является частью сложной дипломатической игры. Президент США комбинирует инструменты влияния, чтобы сохранить гибкость в отношениях как с Москвой, так и с европейскими столицами.По словам эксперта, Трамп и до этого решения говорил о том, что если Путин будет проявлять якобы неконструктивные подходы в отношении урегулирования ситуации на Украине, тогда будут использованы возможности надавить и наказать. По его мнению, Трамп играет непростую партию, поскольку находится под серьезным давлением со стороны европейских союзников. "В этом плане он комбинирует свои инструменты влияния, чтобы повысить гибкость как в отношениях с Россией, так и в отношениях с Европой. Пока это удобная тактика", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте.

