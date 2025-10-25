Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС
Решение Дональда Трампа ввести санкции и отменить встречу с Владимиром Путиным — часть его дипломатической игры для давления на Россию и маневра в отношениях с Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По мнению Данилова, решение Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и ввести новые санкции является частью сложной дипломатической игры.
Президент США комбинирует инструменты влияния, чтобы сохранить гибкость в отношениях как с Москвой, так и с европейскими столицами.
По словам эксперта, Трамп и до этого решения говорил о том, что если Путин будет проявлять якобы неконструктивные подходы в отношении урегулирования ситуации на Украине, тогда будут использованы возможности надавить и наказать.
"То есть Трамп использует все рычаги, которые могли бы повлиять на переговорные позиции США в контактах с Россией, с одной стороны, а с другой, на позицию России с точки зрения достижений целей американской администрации", — отметил Данилов.
По его мнению, Трамп играет непростую партию, поскольку находится под серьезным давлением со стороны европейских союзников.
"В этом плане он комбинирует свои инструменты влияния, чтобы повысить гибкость как в отношениях с Россией, так и в отношениях с Европой. Пока это удобная тактика", — констатировал собеседник издания.
