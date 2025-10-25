https://ukraina.ru/20251025/chto-otlichaet-putina-ot-trampa-a-rossiyu--ot-ssha-ischenko-o-slozhnostyakh-v-peregovorakh-po-ukraine-1070675868.html
Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине
Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине - 25.10.2025 Украина.ру
Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине
Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом Украина.ру, 25.10.2025
2025-10-25T18:32
2025-10-25T18:32
2025-10-25T18:32
новости
россия
украина
дональд трамп
украина.ру
ростислав ищенко
владимир путин
сша
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070675747_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_746ab7554d01e6d0608ed76b613f434d.jpg
Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом планируемая встреча президентов в Будапеште и её поспешная отмена. К громким заявлениям Трампа сложно привыкнуть. Чем обусловлена его риторика? Что отличает президента США от президента России? В чём разница позиций Путина и Трампа в вопросе переговоров? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070675747_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e6db22bcc4fbbec620c5ce3b53b041d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, ростислав ищенко, владимир путин, сша, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, США, Видео