Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине

Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом Украина.ру, 25.10.2025
2025-10-25T18:32
Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом планируемая встреча президентов в Будапеште и её поспешная отмена. К громким заявлениям Трампа сложно привыкнуть. Чем обусловлена его риторика? Что отличает президента США от президента России? В чём разница позиций Путина и Трампа в вопросе переговоров? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
18:32 25.10.2025
 
Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом планируемая встреча президентов в Будапеште и её поспешная отмена.
К громким заявлениям Трампа сложно привыкнуть. Чем обусловлена его риторика? Что отличает президента США от президента России? В чём разница позиций Путина и Трампа в вопросе переговоров?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
