https://ukraina.ru/20251025/chto-otlichaet-putina-ot-trampa-a-rossiyu--ot-ssha-ischenko-o-slozhnostyakh-v-peregovorakh-po-ukraine-1070675868.html

Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине

Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине - 25.10.2025 Украина.ру

Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине

Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом Украина.ру, 25.10.2025

2025-10-25T18:32

2025-10-25T18:32

2025-10-25T18:32

новости

россия

украина

дональд трамп

украина.ру

ростислав ищенко

владимир путин

сша

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070675747_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_746ab7554d01e6d0608ed76b613f434d.jpg

Отношения России и США в последнее время напоминают маятник: то встреча в Анкоридже и парад истребителей, то разговоры о поставках Томагавков для Украины. Потом планируемая встреча президентов в Будапеште и её поспешная отмена. К громким заявлениям Трампа сложно привыкнуть. Чем обусловлена его риторика? Что отличает президента США от президента России? В чём разница позиций Путина и Трампа в вопросе переговоров? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, ростислав ищенко, владимир путин, сша, видео, видео