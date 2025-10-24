Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/vmeste-s-khersonom-nuzhno-osvobozhdat-nikolaev--dmitriy-zhavoronkov--1070608471.html
Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков
Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков - 24.10.2025 Украина.ру
Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков
Телеграм-канал "Крылатые" опубликовал кадры высадки десанта ВС РФ на остров Карантинный в Херсоне в четверг, 23 октября. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по освобождению Херсона уже началась.
2025-10-24T09:00
2025-10-24T11:47
херсон
херсонская область
николаев
владимир сальдо
вс рф
наступление вс рф
сво
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070608288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b62515b283c4eb50dbd1c02497effc89.png
О том, каковы перспективы сражения за Херсон, рассказал участник СВО, историк флота, создатель герба Херсонской области Дмитрий Жаворонков.
https://ukraina.ru/20251024/nachalo-bitvy-za-kherson-zhivov-rasskazal-pro-riski-i-perspektivy-operatsii-po-osvobozhdeniyu-goroda-1070572772.html
херсон
херсонская область
николаев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070608288_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4aad36cb23b0edb6e0193679dd85201.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, херсонская область, николаев, владимир сальдо, вс рф, наступление вс рф, сво, видео
Херсон, Херсонская область, Николаев, Владимир Сальдо, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, Видео

Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков

09:00 24.10.2025 (обновлено: 11:47 24.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал "Крылатые" опубликовал кадры высадки десанта ВС РФ на остров Карантинный в Херсоне в четверг, 23 октября. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по освобождению Херсона уже началась.
О том, каковы перспективы сражения за Херсон, рассказал участник СВО, историк флота, создатель герба Херсонской области Дмитрий Жаворонков.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
05:50
Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению городаОперация по освобождению оккупированного Херсона связана с серьезными рисками из-за необходимости переправы через Днепр, однако слабость украинской группировки и продуманное командование дают шансы на успех. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХерсонХерсонская областьНиколаевВладимир СальдоВС РФнаступление ВС РФСВОВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Индия отказалась слушать Трампа, жертвам взрыва в Копейске выплатят компенсацию. Главное к этому часу
13:14Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу, заявил Дмитрий Песков
13:03Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области
13:02"Украине тоже нужны солдаты": в Европе и США все туже закручивают гайки для беженцев
13:00Россия на страже миропорядка. Главное из брифинга Захаровой
13:00Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября
12:49На Украине разгорается паника: обрушение фронта не за горами
12:39Бюджет капитуляции: Ковалевич раскрыл секреты финансирования киевского режима
12:28"В любой момент": для саммита Путин-Трамп предложили новое место
12:20Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?
11:52Ситуация в Херсоне и Красноармейске, ожесточенные бои на Запорожье. Сводка от тг-канала "Украина.ру"
11:49Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть
11:48Успехи ВС РФ, "порочная стратегия" Киева и союзников, обратное влияние санкций США. Главное к этому часу
11:42Десант на Карантинном, и докуда на самом деле дошли русские. Что происходит в Херсоне
11:24"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США
10:53Заградотряд расстрелял группу солдат ВСУ за попытку отступления в Харьковской области
10:44Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС
10:28Ударили по ВСУ вблизи Курской области: что происходит в прифронтовых зонах
10:16Воздушная тревога: над Подмосковьем сбили три дрона, введен "красный" уровень опасности
10:13Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа ВС России с 75-летием образования
Лента новостейМолния