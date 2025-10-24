Вместе с Херсоном нужно освобождать Николаев — Дмитрий Жаворонков

Начало битвы за Херсон: Живов рассказал про риски и перспективы операции по освобождению города Операция по освобождению оккупированного Херсона связана с серьезными рисками из-за необходимости переправы через Днепр, однако слабость украинской группировки и продуманное командование дают шансы на успех. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру