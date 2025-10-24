"Вертится как уж на сковородке": аналитик раскрыл, как Трамп разрывается между MAGA и неоконами - 24.10.2025 Украина.ру
"Вертится как уж на сковородке": аналитик раскрыл, как Трамп разрывается между MAGA и неоконами
Положение ДональдаТрампа напоминает качели, где президенту США приходится балансировать между интересами глобалистов, неоконов и собственного электората, что ограничивает его свободу действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Трамп вертится как уж на сковородке. Мы его все время критикуем, но его надо понять. У него очень тяжелая ситуация", — заявил эксперт.Сорокин пояснил, что американский лидер находится в сложном положении. "Казалось бы, у Трампа большинство в обеих палатах. Но это большинство на поверку выглядит меньшинством. Большинство его – это MAGA. А MAGA – это лишь 1/3 и Сената, и Палаты Представителей", — констатировал аналитик."Более того, неоконы – это не союзники, а враги MAGA. И как только Трамп начинает выступать на стороне неоконов, то сразу же ссорится с MAGA", — сказал эксперт. Он добавил, что за любое неправильное действие Трамп может получить импичмент, поскольку голосов демократов и неоконов хватит для его отстранения."У него нет другого выхода. И результат переговоров в Будапеште будет зависеть от того, насколько Трамп будет готов уступать требованиям России", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как встреча Путина и Трампа в Будапеште повлияет на расклад сил — в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет.
Положение ДональдаТрампа напоминает качели, где президенту США приходится балансировать между интересами глобалистов, неоконов и собственного электората, что ограничивает его свободу действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Трамп вертится как уж на сковородке. Мы его все время критикуем, но его надо понять. У него очень тяжелая ситуация", — заявил эксперт.
Сорокин пояснил, что американский лидер находится в сложном положении. "Казалось бы, у Трампа большинство в обеих палатах. Но это большинство на поверку выглядит меньшинством. Большинство его – это MAGA. А MAGA – это лишь 1/3 и Сената, и Палаты Представителей", — констатировал аналитик.
"Более того, неоконы – это не союзники, а враги MAGA. И как только Трамп начинает выступать на стороне неоконов, то сразу же ссорится с MAGA", — сказал эксперт. Он добавил, что за любое неправильное действие Трамп может получить импичмент, поскольку голосов демократов и неоконов хватит для его отстранения.
"У него нет другого выхода. И результат переговоров в Будапеште будет зависеть от того, насколько Трамп будет готов уступать требованиям России", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
О том, как встреча Путина и Трампа в Будапеште повлияет на расклад сил — в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет.
Лента новостейМолния